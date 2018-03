Bad Säckingen Obst- und Gartenbauverband ehrt treue Mitglieder

Obst- und Gartenbauverband ehrt langjährige treue Mitglieder. Mit neuen Aktionen hofft der Verband jugendlichen Nachwuchs zu gewinnen.

Familiär bleibt das Wirken vom Obst- und Gartenbauverband Hochrhein und dessen neun angegliederten Ortsvereine. Eine fundierte Ausbildung wird nach wie vor großgeschrieben. Aktuell lassen sich zwölf Teilnehmer aus dem Verbandsgebiet zum Fachwart für Obst und Garten ausbilden. 19 Ehrungen sind ausgesprochen worden. Ein biologisch-dynamischen Fachvortrag von Peter Berg zum Thema „So macht gärtnern Spaß“ gab Einblicke in naturnahe Werthaltungen und dem hohen Einsatz an Kompost.

Seit vier Jahren ist Michaela Berthold-Sieber Verbandsvorsitzende der 591 Mitglieder und die 51-jährige Kadelburgerin ist sehr gut mit den örtlichen Vereinen vernetzt. Fast schon aus Tradition ist die Harpolinger Gemeindehalle wieder zum Versammlungsort gewählt worden. Das ist nicht nur dem Harpolinger Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer aufgefallen; er dankte im gleichen Zuge noch bübisch, „mit Euch ist der Frühling nach Harpolingen gekommen“. Zuerst musste Berthold-Sieber eine längere Liste von verstorbenen Mitgliedern bekanntgeben. Das Durchschnittsalter der Mitglieder nähert sich dem Rentenalter. Von den über 70 Anwesenden bei der Verbandsversammlung spannte sich der Bogen zwischen der jüngsten mit 32 Jahren und dem ältesten, dem Ehrenmitglied Rudibert Schwarz mit 82 Jahren. Was im Übrigen traditionell mit einem Präsent honoriert wird. Heinz Thomann aus Wallbach ist einstimmig zum 2. Kassierer gewählt worden. Sich verstärkt um Nachwuchs zu kümmern, war bereits die Devise von Berthold-Sieber bei ihrem Amtsantritt. Mit modernisierten Themen und zeitgemäßen Gemeinschaftsaktionen soll dies gelingen. Dazu wird verstärkt auf Trends reagiert.

Wie in der Erwerbslandwirtschaft auch, fehlen zunehmend die bestäubenden Insekten. Da hat sich das fachliche Leitthema „Wildbienen“ in den letzten zwei Jahren auch in den Obst- und Gartenbauvereinen etabliert. Nisthilfen hängen nun Allerorts. Die Obstwiesen sind mit ein prägendes Landschaftselement am Hochrhein und dem südlichen Schwarzwald. Das soll durch die örtlichen Ortsvereine bewahrt werden. Schnittkurse für Obstgehölze, Beeren, Rosen und Stauden sind immerwährende Angebote. Zum Teil wird wie vom Görwihler Verein, die dörfliche Verschönerung mit Osterbrunnendeko oder Blumenkübelpflanzaktionen zusätzlich übernommen. Zunehmend wird auch die Streuobstpflege ausgeführt oder wie vom Bad Säckinger Verein, die Baumpflege vor den Schulen. Patenschaften für Neupflanzungen kommen hinzu.

Zahlreiche Ehrungen sind vom Regionalvertreter Klaus Nasilowski des Landesverbands für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg e.V. (LOGL) und Berthold-Sieber vorgenommen worden. Für 50 Jahre Mitgliedschaft hat Horst Keppler (Laufenburg) das Goldene LOGL-Bäumchen mit Silberkranz erhalten. Das goldene LOGL-Bäumchen für 40 Jahre Mitgliedschaft ist Richard Kaiser, Willi Renz und Helmut Storf, alle vom Ortsverein Nollingen, zuerkannt worden. Das silberne Bäumchen für 25 Jahre Mitgliedschaft haben Theo Bär (Nollingen), Hilde Böhm (Bad Säckingen), Wolfgang Fräßle (Bad Säckingen), Oskar Gaßmann (Laufenburg), Wolfgang Nowack (Laufenburg), Adolf Schlachter (Wehr), Irmgard Schwitzler (Öflingen), Christel Trefzger-Betzing (Bad Säckingen), Werner Probst (Öflingen), Norbert Vogelbacher (Laufenburg) und Gebhard Zimmermann (Murg) erhalten. Für die langjährige Ausübung eines Vereinsamtes sind für 15 Jahre mit dem Silbernen Apfel Rosemarie Bilawski (Murg), Hella Schwarz und Manfred Waßmer (beide Bad Säckingen) geehrt worden. Werner Merkt (Nollingen) hat für 20 Jahre den Goldenen Apfel erhalten. Seit 25 Jahren ist Rita Buhl die stellvertretende e Vorsitzende im Verband Hochrhein. Dafür gab es den Goldenen Apfel mit Goldkranz.

Der Obst- und Gartenbauverband Hochrhein erstreckt sich von Rheinfelden bis Blumberg. Darin sind die ausgebildeten Fachwarte und die örtlichen Vereine organisiert. Die Vorsitzende Michaela Berthold-Sieber kann telefonisch unter 07741/63177 oder m.berthold-sieber@web.de erreicht werden.