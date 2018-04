Bad Säckingen Notfallplan bei Holzbrücken-Brand: Passagierschiff "Trompeter von Säckingen" könnte schnell zum Löschboot umgerüstet werden

Nach dem Brand der Holzbrücke im schweizerischen Olten spricht die Bad Säckinger Feuerwehr über den Notfallplan bei einem Brand der Bad Säckinger Holzbrücke.

Der Brand der Holzbrücke im schweizerischen Olten vor wenigen Tagen weckte in der Region böse Erinnerungen. 1993 brannte die Holzbrücke in Luzern, 2006 versuchte jemand, die Holzbrücke zwischen Bad Säckingen und Stein anzuzünden. "Nicht schon wieder", war deshalb ein verständlicher Reflex. Dabei kam die Holzbrücke in Olten vergangene Woche verhältnismässig glimpflich davon. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Franken, die Brücke blieb erhalten – auch dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr. Wir haben deshalb nachgefragt: Welche Feuerwehr ist denn bei einem Brand der Bad Säckinger Holzbrücke zuständig und wie gut sind die Rettungsdienste ausgerüstet?

Wer ist die zuständige Feuerwehr für die Holzbrücke?

Die Brücke, die Stein und Bad Säckingen seit Jahrhunderten miteinander verbindet, ist mit 203,7 Metern die längste gedeckte Holzbrücke Europas. Und sie ist der Stolz der beiden Gemeinden, auch wenn die Brücke ganz Bad Säckingen gehört. Deshalb ist zunächst auch die Bad Säckinger Feuerwehr zuständig.

Brandgefahren

In der Schweiz wurden die Brände Luzern und Olten offenbar durch Raucherwaren (Zigarettenkippen, Zündhölzer) ausgelöst. Tobias Förster, Kommandant der Feuerwehr Bad Säckingen, weist darauf hin, dass brennende Zigarettenkippen eine Gefahr darstellten, die Zigarette aber schon ungünstig fallen müsse, damit sie einen Brand auslöse. Dies wäre laut Förster dann möglich, wenn sie in einen Holzspalt fällt oder einen anderen Gegenstand in Brand setzt. Für wahrscheinlicher hält Förster da einen Brand wegen eines technischen Defekts – oder aus Böswilligkeit. "Davor können wir uns leider nicht schützen", sagt er. Genau dieser Fall trat 2006 ein, als Brandstifter am Tag der Deutschlandtour an der Brücke auf deutscher Seite Feuer legten. Damals verhinderten das beherzte Eingreifen eines Anwohners und der schnelle Einsatz der Feuerwehr Schlimmeres. Nur ein sechs Quadratmeter großer Brandfleck blieb übrig.

Überwachung der Brücke

Gerüstet ist man in Bad Säckingen für den Brandfall so gut wie möglich. Auf der Brücke sind heute mehrere Brandmelder installiert, "damit wir möglichst schnell reagieren könnten". Denn Zeit, das zeigte der Brand in Olten, ist das kostbarste Gut bei jedem Brand. Je schneller die Feuerwehr mit dem richtigen Equipment vor Ort ist, desto höher ist die Chance, die Brücke zu retten.

Löschangriff vom Fluss aus

Je nach Brandart würde Förster unterschiedliche Löschstrategien fahren – zu Land und zu Wasser. "Wir haben eine breite Klaviatur an Möglichkeiten, die wir bei einem Brand einsetzen können." Damit die Feuerwehr vom Land her möglichst schnell agieren kann, befindet sich ein Hydrant gleich bei der Brücke. Zudem verfügt die Feuerwehr Bad Säckingen über ein Rettungs- und ein Mehrzweckboot und könnte weitere Boote von umliegenden Feuerwehren aufbieten.

Trompeter-Schiff als große Löschkanone

Zum Löschboot umfunktioniert werden könnte zudem der "Trompeter von Säckingen", das bekannte Ausflugsboot. "Wir haben ein sehr gutes Einvernehmen mit dem Besitzer", sagt Förster. Der Vorteil: Auf dem Passagierschiff könnten drei bis vier Pumpen installiert werden und so "mit einem massiven Wassereinsatz" gegen den Brand vorgegangen werden. Auf einem Feuerwehrboot dagegen kann nicht mehr als eine Pumpe betrieben werden.

Gute Kooperation mit Schweizer Kollegen

Aufgeboten würden im Brandfall auch Schweizer Kollegen, so Förster. Sicher die Feuerwehr in Stein, bei Bedarf auch die Stützpunktfeuerwehr in Frick. "Wir haben gute Kontakte über die Grenze hinweg und haben auch schon gemeinsam geprobt." Den Brücken-Brandfall allerdings schon länger nicht mehr. Der Brand in Olten könnte nun aber durchaus den Anstoss geben, dieses Szenario wieder einmal durchzuspielen.

Dass daraus je ein Ernstfall wird, hofft Förster nicht. "Mein großer Wunsch ist es, dass die Brücke in ihrer heutigen Form noch lange erhalten bleibt." Eine letzte Sicherheit, das ist sich Förster aber durchaus bewusst, gibt es nicht.