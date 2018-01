Bad Säckingen Notariatsreform: Neue Aufgaben am Amtsgericht Bad Säckingen

Die Notariatsreform ist seit Anfang des Jahres in Kraft. Am Amtsgericht Bad Säckingen gibt es nun ein Nachlassgericht. Ein Erweiterungsbau soll Mitte des Jahres fertiggestellt sein.

Die Trompeterstadt hat seit Anfang des Jahres ein neues Nachlassgericht, das im Gebäude des Amtsgerichts in der Hauensteinstraße 9 untergebracht ist. Das Nachlassgericht kümmert sich seit dem Jahreswechsel um vormals notarielle Aufgaben wie etwa die Eröffnung von Testamenten oder Erbscheinen und Erbverträgen sowie Erbausschlagungen. Hintergrund der Neuerung ist die Notariatsreform in Baden-Württemberg, die mit dem Jahreswechsel in Kraft getreten ist. Damit hat sich auch der Amtsbezirk erweitert, das Nachlassgericht Bad Säckingen ist jetzt auch für das Wiesental zuständig.

Mit der Reform wurden alle staatlichen Notariate in Baden-Württemberg aufgelöst und die Zuständigkeiten zwischen Notariaten und Nachlassgerichten getrennt. Während sich die Nachlassgerichte um Erbschaftsangelegenheiten kümmern, sind die Notare von nun an nur noch für Aufgaben wie etwa Beurkundungen und Beglaubigungen zuständig. Beurkundungen sind beispielsweise Grundstückskaufverträge oder Eheverträge. Auch Unterschriftsbeglaubigungen, beispielsweise für Anmeldungen im Handelsregister, können die Bürger dort tätigen.

Für die nachlassgerichtlichen Angelegenheiten sind im Landkreis Waldshut-Tiengen an den Amtsgerichten Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen neue Abteilungen eingerichtet worden. In Bad Säckingen wird seit dem Sommer ein Anbau errichtet. Zwei Rechtspfleger kümmern sich nun um die Nachlass-Verfahren aus Bad Säckingen sowie aus den Bezirken Schopfheim und Schönau, berichtet Carsten Weber, Verwaltungsleiter am Amtsgericht auf SÜDKURIER-Nachfrage: „Aktuell sind die Mitarbeiter dabei, alle offenen Verfahren auch aus Schopfheim und Schönau zu übernehmen.

" Verstärkt werde das Team von drei Mitarbeitern im Geschäftsstellenbereich und einem Nachlassrichter.

„Die Umstellung verlief planmäßig und geordnet. Wir hatten keine Probleme“, sagt Weber. Aktuell seien die Mitarbeiter des Nachlassgerichts in Büros im alten Amtsgerichtsgebäude untergebracht. Der Anbau soll voraussichtlich Mitte des Jahres fertiggestellt werden. Wie die zusätzlichen Büros am Ende unter den Abteilungen aufgeteilt werden, sei noch nicht abschließend entschieden.

Für die Bürger ändere sich durch die gesetzliche Neuregelung bis auf die neuen Anlaufstellen nichts. Die Kosten für die Notariatsdienste bleiben gleich. Auch die Zuständigkeiten und Aufgaben der Standesämter bei Sterbefällen haben sich nicht verändert, heißt es in einer Pressemitteilung des Amtsgerichts. In Bad Säckingen gibt es nach Aussage von Carsten Weber nun einen freiberuflichen Notar, in Waldshut zwei und in Schopfheim einen. Wegen der zahlreichen organisatorischen Aufgaben, die das Nachlassgericht in Bad Säckingen derzeit zu bewältigen habe, bittet der Verwaltungsleiter des Amtsgerichts die Bürger, sich telefonisch anzumelden.

Die Telefonnummer des Nachlass- und Amtsgerichts lautet (07761) 566 0.