von Helmut Kohler

Wie schon in den Jahren zuvor tauchten im November bis Dezemberbeginn 2018 in einigen Medien die ersten Winterprognosen auf. Aber noch nie wurde ein durchschnittlicher normaler Winter angekündigt, nein, als Aufreißer wird natürlich stets vor einem Schnee-, Eis- oder gar einem Jahrhundertwinter gewarnt. An dieser Stelle sei nochmals klar gesagt: Es kann kein Mensch und kein Computer das Wetter Monate im Voraus berechnen und erst recht nicht im Herbst den Verlauf des Winters.

Bad Säckingen Der Februar verwöhnte Bad Säckingen mit 70 Stunden zu viel Sonne im Vergleich zum langjährigen Mittel Das könnte Sie auch interessieren

Wie auch bereits in den Vorjahren war das Gegenteil des vorhergesagten Jahrhundertwinters der Fall, denn mit drei zu warmen und zwei zu sonnigen Monaten war noch nie seit Aufzeichnungsbeginn 1966 ein meteorologischer Winter so sonnenscheinreich. „Wer rastet, der rostet“, dieser wahrhafte Spruch hatte diesen Winter für die arbeitslosen Schneeräumgeräte im Rheintal seine Berechtigung. Fiel dann einmal das seltene Weiß vom Himmel, war es praktisch immer sogenannter „Stundenschnee“, denn bis zum Abend war er meist komplett abgetaut. Gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 machte die Sonne in dem 1,8 Grad zu warmen Winter 66,5 Überstunden und trotz eines 25,8 Liter pro Quadratmeter zu niederschlagsreichen Dezembers gab es in Bad Säckingen ein Niederschlagsdefizit von 46,4 Liter pro Quadratmeter.

Bad Säckingen So fühlte sich der Januar in Bad Säckingen an Das könnte Sie auch interessieren

Die Monate im Überblick