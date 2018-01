Bad Säckingen Neujahrsball: So elegant startet Wallbach ins Jahr 2018

Im eleganten Ambiente der Flößerhalle tanzten rund 130 Besucher beim Neujahrsball in Wallbach ins neue Jahr. Die Showeinlagen der Tanz-Weltmeister Sylvana Drewes und Thomas Henker begeisterten das Publikum besonders.

Rund 130 Ballbesucher feierten am Samstag bis in die frühen Morgenstunden beim Neujahrsball in der Flößerhalle, organisiert von Ortsvorsteher Fred Thelen und dem Ortschaftsrat, unter der Schirmherrschaft von Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl. Höhepunkt des Balles: Der Auftritt der Weltmeister und Deutschen Meister im Standardformationstanzen, Sylvana Drewes und Thomas Henker. In der festlich geschmückten Halle sorgte die Liveband "Music Point" für eine stets gefüllte Tanzfläche.

Ortsvorsteher Fred Thelen durfte unter den Gästen unter anderem Bürgermeister Alexander Guhl nebst Gattin begrüßen und Gabriele Wöhrle-Metzer, Leiterin des Amtes für Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung mit Ehemann, die den Abend sichtlich genoss. Der Bürgermeister kam wohl weniger zum Tanzen, sondern eher um seiner Sammelleidenschaft als Fan von Schalke 04 zu frönen: Die Gewinne aus der Tombola hatten ihm unter anderen handsignierte Fußballschuhe seines Lieblingsclubs beschert, auch wenn sie ihm viel zu klein waren, wie er verriet. Auch in diesem Jahr war die Tombola mit zahlreichen Preisen ein großer Erfolg, über deren Erlös sich der Förderverein der Grundschule freuen darf.

Helena Joos hatte, unterstützt von Mitgliedern des Ortschaftsrates und des Hausmeisters Jürgen Wassmer, die Halle in einen eleganten Ballsaal verwandelt. Lila ist die Farbe des Jahres 2018, so hatte Joos den Blumenschmuck aus Tulpen nebst Tischwäsche in tiefdunklem Lila gewählt. Das gekonnte Zusammenspiel mit viel Glas und Kerzen, sowie der sanfte Lichtschein der dezenten, weißen Stehlampen, die in der Halle verteilt waren, erzeugte ein elegant romantisches Ambiente. Die Ballbesucher wurden mit einem mehrgängigen Buffet verwöhnt. Die Bewirtung übernahm der FC Wallbach.

Die Showeinlagen des Tanzpaares Sylvana Drewes und Thomas Henker setzten Glanzpunkte des Balles. Ursprünglich wollten die Wallbacher Günter Stratz und Ina Heinrich, zweimalige Deutsche Meister, einmal Vize-Meister sowie WM-Teilnehmer, beim Ball auftreten: Ein Geschenk zum 70. Geburtstag Thelens' vor zwei Jahren. Doch eine Knie-OP verhinderte dies. Ambiente, Showprogramm und die Tanzmusik von Music Point sorgten für einen gelungenen Ballabend, bei dem jeder Ballbesucher auf seine Kosten kam.