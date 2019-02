An der Spitze der Franke Division Foodservice Systems in Bad Säckingen gibt es eine personelle Veränderung: Nach beinahe sieben Jahren hat Christian Mathesius dieses Amt zum Jahresbeginn an Stefan Kuny abgegeben. Kuny ist gleichzeitig auch President der Business Unit Franke Foodservice Systems EMEA.

Mathesius wechselt in die USA

Wie das Unternehmen mitteilt, wechselte Mathesius (Jahrgang 1967) bereits im Juli 2018 in die USA und hat als Chief Executive Officer (CEO) am 1. Januar 2019 die weltweite Leitung der Division Foodservice Systems übernommen. Damit ist Mathesius nun auch Mitglied der Franke-Konzernleitung.

Neuer Chef ist ein Franke-Urgestein

Stefan Kuny (Jahrgang 1976) stammt aus Karsau, ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Er lebt mit seiner Familie seit 2011 in Bad Säckingen. Der diplomierte Wirtschaftsingenieur der FH Offenburg kann auf 17 Jahre Erfahrung bei Franke zurückblicken, heißt es in der Unternehmensmitteilung.

Anfangs im Bereich Finanzen und Projektmanagement tätig, leitete er anschließend für Foodservice Systems die IT in Europa. Von 2012 bis 2018 war er als Vize-Präsident und Prokurist für den Bereich Operations zuständig.

In dieser Zeit erfolgte auch in Bad Säckingen der Neubau des Logistikzentrums und der Um- und Ausbau des Bürogebäudes mit Investitionen in Höhe von 19 Millionen Euro.

Unternehmenssparte stellt im Konzern wichtiges Standbein dar

Der Geschäftsbereich Franke Foodservice Systems EMEA mit Sitz in Bad Säckingen und Büros in Bochum und Dubai sowie weiteren Gesellschaften im polnischen Gdynia und in Moskau beschäftigte 2018 etwa 600 Mitarbeiter, schildert das Unternehmen in seiner Mitteilung.

Davon arbeiten allein 250 in Bad Säckingen. Kunden der Systemgastronomie in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika werden von Bad Säckingen aus betreut und mit Küchenequipment beliefert.

In vielen Bereichen steckt Franke drin

Die Division Foodservice Systems beschäftigt weltweit über 1700 Mitarbeiter. Sie ist Teil der Franke-Gruppe mit Sitz in der Schweiz. Die Franke-Gruppe ist Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für private Küchen bis zur Systemgastronomie sowie für Badezimmer und Waschräume und die Kaffeezubereitung.

Der Konzern ist weltweit tätig und beschäftigt rund 9000 Mitarbeiter in 40 Ländern, die im Jahr 2017 einen Umsatz von über 2,1 Milliarden Franken erwirtschaftet haben. Sie ist Teil der Artemis Group mit Sitz in der Schweiz.