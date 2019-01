Der Fall der zugemauerten Fenster im Bad Säckinger Ortsteil Wallbach zieht weiter Kreise. Nun meldet sich abermals Ortsvorsteher Fred Thelen zu Wort. Er reagiert damit auf den Leserbrief von Rechtsanwalt Frank van Veen.

Was war passiert? In Wallbach hatte eine Bauherr seine Garage so dicht ans Nachbarhaus gebaut, dass zwei dortige Fenster praktisch zugemauert wurden. Weil das mit Genehmigung geschah, hatte Ortsvorsteher Thelen im Ortschaftsrat an der "Logik des Baurechts" gezweifelt, was ihm die Kritik von Jurist Frank van Veen einbrachte.

In einem offenen Brief schreibt Thelen jetzt an van Veen: "Werter Stadtrat und Bürgermeisterstellvertreter van Veen, wenn wir Sie nicht hätten. Dank Ihrem herausragenden juristischen Verstand weiß nun jeder, warum es dem Ortschaftsrat Wallbach und mir in dieser Bausache gegangen ist."

Thelen fügt hinzu, er habe nie angezweifelt, dass das Baurechtsamt und das Regierungspräsidium rechtens entschieden haben. Bauanträge würden vom Ortschaftsrat nicht nach der Rechtmäßigkeit beurteilt. Aufgrund der Ortskenntnis gebe das Gremium vielmehr Hinweise, was gegebenfalls aus städtebaulicher Sicht anders gestaltet werden könnte, so Thelen. Falls der Ortschaftsrat grundsätzlich andere Meinung sei, habe er das gute Recht, das Einvernehmen mit entsprechender Begründung zu versagen. Thelen: "Dieses Recht haben wir bereits beim ersten Bauantrag für die Garage (mit einer Treppe nach oben) wahrgenommen, weil wir – was sich bewiesen hat – vermuteten, dass nach Genehmigung der Garage ein weiterer Bauantrag kommen würde, um auf die Garage ein Wohnhaus zu bauen."

Thelen beharrt darauf, dass man Recht nicht immer verstehen muss. "Die Rechtsprechung ist in diesem Fall, wie von Ihnen exzellent herausgearbeitet, auf der Seite des Bauherrn", ätzt Thelen. Er persönlich, so Thelen, käme als Grundstücksbesitzer nie auf die Idee, mit einem Wohnhaus Nachbarns Fenster zuzubauen. "All das, Herr van Veen", höhnt Thelen weiter, "ist Ihnen in Ihrem für fast jeden verständlichem Plädoyer, wahrscheinlich in Anlehnung an Ihre Zwischentätigkeit beim Europäischen Gerichtshof, herausragend gelungen. Mir und dem Ortschaftsrat dabei aber ein suboptimales Verständnis unseres Rechtsstaates zu unterstellen, lass ich gerne unkommentiert – oder hat einfach nur der Wahlkampf begonnen?"

Hintergrund: Die Garage und der künftige Aufbau sind deshalb rechtens, weil der nun betroffene Hausbesitzer das selber erlaubt hat. Er hatte dem benachbarten Grundstücksbesitzer ein so genanntes "Anbaurecht" unterschrieben. Erst dadurch war es diesem möglich, überhaupt so nahe auf die Grundstücksgrenze zu bauen.