von Hrvoje Miloslavic

So etwas kommt nicht alle Tage vor. Wegen Absenz des Vereinskassierers mussten in der Hauptversammlung des FC 08 Bad Säckingen Bericht und Entlastung des Kassierers kurzerhand von der Tagesordnung gestrichen werden. Folgerichtig wurde bei den anstehenden Teilneuwahlen Miriam Merath für den unentschuldigt fern gebliebenen Michael Kaiser zur Kassiererin gewählt.

Dietmar Kick wurde zum Ehrenmitglied des FC 08 Bad Säckingen ernannt. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Neu im Vorstand ist auch der dritte Vorsitzende Axel Kremp, der für Tobias Schwarz nachrückt. Nacharbeiten wird es wohl geben, allerdings stellte Vorsitzender Werner Wunderle auch klar: „Die Finanzen selbst sind in Ordnung“. In weitaus angenehmer Atmosphäre konnte sich die Versammlung den übrigen Tagesordnungspunkten widmen. Eine insgesamt positive Beurteilung erfuhren die sportlichen Leistungen der zurückliegenden Saison, in der besonders die Jugend und die Damenmannschaft des FC für positive Schlagzeilen sorgten.

So lobte auch der zur Versammlung erschienene Bad Säckinger Bürgermeister Alexander Guhl die Jugendarbeit. Der FC08 werde seinem eigenen Anspruch gerecht, „aus eigenen Reihen Spieler zu entwickeln, um sich damit finanziell unabhängig zu machen und die die Identität des Vereines zu festigen. Angetan zeigte sich Wunderle vom reibungslos verlaufenden Betrieb des Clubheimes, das nach Auflösung eines Pachtvertrages Ende Januar in Eigenregie betrieben werde.

Im wahrsten Sinne des Wortes ein Riegel vorgeschoben werden soll künftig der unbefugten Benutzung des Hochrheinstadions. Wunderle nahm Bezug auf die Praxis in anderen Städten und Gemeinden und kündigte an, dass das Stadion fortan abgeschlossen sein werde. Neu gewählt wurden Axel Kremp (dritter Vorsitzender), Miriam Merath (Kassiererin) und Thomas Schwarz (Beisitzer). Wiedergewählt wurden: Werner Wunderle (Vorsitzender), Frank Strobel, Dominik Wunderle (Beisitzer). Bestätigt wurden: David Varlese (Jugendabteilungsleiter), Alexander Penner (Abteilungsleiter Alte Herren) und Mark Baumgartner (Abteilungsleiter Tischtennis).

Ehrungen beim FC 08 Bad Säckingen

Geehrt wurden in der Hauptversammlung Dietmar Kick (Ehrenmitgliedschaft); Stephan Frei, Helena Joos, Engelbert Dreher, Hanspeter Vogt und Jürgen Kürz (Goldene Vereinsnadel); Uwe Mustaikis, Helmut Mutter, Peter Wehrle und Dominik Wunderle (Silberne Vereinsnadel).