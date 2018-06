Bad Säckingen Neue EU-Datenschutzrichtlinien verunsichern auch Vereine in Bad Säckingen

Seit dem 25. Mai gelten die neuen Datenschutzrichtlinien der EU. Sie regeln den Umgang mit personenbezogenen Informationen. Aber nicht nur große Konzerne, auch Privatpersonen und Vereine sind davon betroffen. Die umsetzung bedeutet einen hohen Aufwand für alle Beteiligten. Vereinsmitglieder berichten.

Derzeit bleibt wohl niemand davon verschont, nicht tagtäglich mit einer Flut von Mails überschwemmt zu werden, deren Inhalt sich um die seit 25. Mai geltenden Datenschutzrichtlinien drehen. Unternehmen wie Amazon & Co. informieren, welche personenbezogenen Daten sie über ihre Kunden sammeln, wie sie verwendet, geschützt oder mit Dritten geteilt werden. Doch der Umgang mit sensiblen Daten betrifft nicht nur Internet-Riesen. Betroffen von den Richtlinien ist eigentlich jeder, der personenbezogene Daten in irgendeiner Weise verwaltet. So müssen sich derzeit beispielsweise auch die Vereine in der Region ausführlich mit dem Thema Datenschutz beschäftigen. Nicht wenigen Vereinsvorsitzenden bereitet die Umsetzung Sorge, sie wirft Fragen auf.

Einer davon ist Benedikt Schmid, der Vorsitzende des Musikvereins Harpolingen, er hat sich aus zeitlichen Gründen noch nicht so richtig mit der Umsetzung befasst: „Ich habe mich noch nicht eingelesen, da mich die Vorbereitungen für unser 125-jährigen Jubiläum zeitlich sehr in Anspruch nehmen. Doch als erstes will Benedikt Schmid „die öffentliche Bildergalerie des Musikvereins Harpolingen sperren, da sich hierauf auch externe Personen befinden.“ Außerdem, so plant Schmid, werde er wohl jedem der 30 Musiker „ein Papier geben und ihn fragen, wofür er dessen Bild verwenden darf.“

Auch Wolfgang Baier, Vorsitzender des Musikvereins Obersäckingen, macht die Umsetzung Kummer. Er wisse noch nicht genau, was ihn da erwarte und das bereite ihm schon etwas Bauchweh.

Peter Weiß, Vorsitzender des Fußballvereins FC Wallbach, erhofft sich für den Verein und dessen Umsetzung der Datenschutzrichtlinien Unterstützung vom Badischen Sportbund in Freiburg: „Ich nehme an, dass die uns Hilfestellung geben.“ Derzeit ist der FC Wallbach dabei, abzuklären, „was zu tun ist, welche Möglichkeiten gibt es, müssen wir alle Mitglieder anrufen?“ Dabei hofft er auf die von Bundesinnenminister Horst Seehofer zugesagte „Schonfrist.“ Zudem könnte es ja sein, dass es „beispielsweise Ausnahmeregelungen gibt für kleine, ehrenamtliche Vereine“, so Weiß.

Felix Kromer, Abteilungsleiter Basketball beim Turnverein Bad Säckingen und Mitglied des erweiterten Vorstandes, kann den Datenschutzrichtlinien durchaus etwas abgewinnen: „Für Mitglieder eines Vereins sind sie sinnvoll und vernünftig.“ Aber er sieht auch die Kehrseite der Medaille: „Es macht mehr Arbeit. Die Vereine haben immer mehr administrative Aufgaben.

Ab einer bestimmten Größe eines Vereins und mehr als neun Leuten, die mit Daten umgehen, braucht es einen Datenschutzbeauftragten, der allerdings nicht aus den Reihen des Vorstands sein darf.“ Bei Neueintritten in den Turnverein seien die Datenschutzrichtlinien kein Problem, bei der Anmeldung werde darauf verwiesen, wie der Verein mit dem Datenschutz umgeht. Aber bei bestehenden Mitgliedern sei dies ein großer Aufwand.

Als Beispiel führt er die Abteilung Basketball an, deren Abteilungsleiter er ist: Es müsse ein Leistungsverzeichnis aufgestellt werden, wie Daten verarbeitet werden, Trainer müssen eine Vertraulichkeitsbescheinigung unterzeichnen, die verhindern soll, dass personenbezogene Daten etwa an Versicherungen weitergegeben werden. Die Datenschutzverpflichtungserklärung ist bindend für alle Übungsleiter, Abteilungsleiter und ehrenamtlich für den Verein Tätige. In einem sogenannten Verfahrensverzeichnis ist genauestens geregelt, wer welche Daten erheben darf und welche bei einem Austritt des Mitglieds gelöscht werden.

Als nächsten Schritt möchte der Turnverein die Datenschutzrichtlinien auf seiner Homepage veröffentlichen: „Damit die Mitglieder wissen, so gehen wir mit ihren Daten um.“ Derzeit ist der Turnverein Bad Säckingen bemüht, über den Sportausschuss jemanden zu finden, der die Datenschutzrichtlinien prüft, so das Ziel von Felix Kromer, selbst Vorsitzender des Sportausschusses. Trotz aller Arbeit, die den Verein durch die Datenschutzrichtlinien umtreiben, sieht Kromer das Ganze auch gelassen: „Die Verbände sind durchaus in der Lage, Vorlagen zu liefern.“ Im Übrigen sieht er die Sache ähnlich wie bei der Einführung des Euros – zuerst ein Aufschrei, dann hat sich jeder damit arrangiert.

Für Rolf Gallmann, EDV-Beauftragter des Blasmusikverbandes Hochrhein, ist die Aufregung um die Datenschutzrichtlinien nicht nachvollziehbar: „Es ist für die Vereine und Firmen nicht so aufwendig. Ich verstehe den ganzen Hype nicht. Die EU hat das Gesetz vor zwei Jahren verabschiedet. Es ist nur eine Weiterführung der guten deutschen Datenschutzrichtlinien. Neu daran ist nur, dass es geprüft werden kann.“ Voraussichtlich ab dem kommenden Wochenende wird laut Gallmann eine Vereinssoftware über das Internet abzurufen sein. Dort finden „alle 107 Musikvereine eine Anleitung, was sie tun können, mit Links, was zu beachten ist“, erklärt Rolf Gallmann. Die Verbandsvereine benutzen eine Software, die alle Richtlinien des Datenschutzes umsetzt, so Gallmann.

Unterstützung gibt es auch vom Badischen Sportbund in Freiburg, der Dachorganisation des Sports. Formularvorlagen können über die Homepage abgerufen werden. Laut Myriam Hanser vom Badischen Sportbund, sind die Einwilligkeitserklärung für Neumitglieder, das Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten sowie die Datenschutzverpflichtungserklärung ein „Muss“ für die Vereine. Die Umsetzung der Datenschutzrichtlinien sollte so schnell wie möglich erfolgen. Einzig die Satzungsregelung zum Datenschutz könne, laut der Juristen des Badischen Sportbundes, „nach und nach geregelt werden“, erklärt Myriam Hanser, da hier eine Vorlaufzeit benötigt werde, bis zur nächsten Mitgliederversammlung.