Bad Säckingen Neue Ampelregelung erlebt holprigen Start

Zu Staus und Behinderungen kam es am Donnerstagmorgen an der Eggbergkreuzung. Grund dafür sind Optimierungsmaßnahmen des Landratsamts, mit denen der Verkehrsfluss durch Bad Säckingen künftig verbessert werden soll.

Holpriger Start nach Optimierung: Die vom Landratsamt angekündigten Verbesserungen an der Ampelschaltung an der Eggbergkreuzung haben am Donnerstagvormittag zunächst erhebliche Verkehrsbehinderungen ausgelöst. Durch die mit der Optimierung einhergehenden Neuregelung des Verkehrs aus der Bergseestraße sorgten für Stockungen und auch Wartezeiten. Neu ist unter anderem der Begegnungsverkehr für Fahrzeuge, die von Norden und Süden her in die B34 abbiegen wollen. Nicht mehr erlaubt ist das Linksabbiegen von der B34 aus östlicher Richtung. Die Optimierung der Ampelanlage an der Eggbergkreuzung ist laut Landratsamt Waldshut der Abschluss eines ganzen Maßnahmenkatalogs, mit dem der Verkehrsfluss auf der Ortsdurchfahrt flüssiger gestaltet werden soll. Bild: Markus Baier