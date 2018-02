Bad Säckingen Narrenspiegel: Vor allem für Politiker gibt es viele Watschen

Der Bad Säckinger Narrenspiegel hat die Besucher mit viel Lokalkolorit unterhalten. Die Seitenhiebe und Gags haben in diesem Jahr vor allem die Politiker hart getroffen, allen voran Landrat Martin Kistler, der sich nach dem Aus des Bad Säckinger Spitals viele Watschen abholen musste.

Bad Säckingen Autsch, das hat gesessen! Versteckt hinter dem Berliner Kissen, der Baustelle auf der B 34 oder der neuen Ampelschaltung an der Eggberg-Kreuzung brauste der Sturm im zweiten Teil des Narrenspiegels in Form der Spitalschließung mit voller Wucht über die Bühne des Kursaals. Selten wurde den Bad Säckingern, aber vor allem den Waldshuter Akteuren des Dramas "Schließung des Bad Säckinger Spitals", der Spiegel von den Narren so deutlich vorgehalten, wie in diesem Jahr. Und vor allem gekonnt. Denn wieder ist es den beiden Regisseuren Melanie Bächle und Thomas Adler gelungen, ein kurzweiliges und niveauvolles Programm auf die Narrenspiegelbühne zu bringen. Und besonders erwähnenswert: Endlich brachten die einzelnen Akteure wieder viel Lokalkolorit vor, statt die Witze aus dem Internet zu erzählen. Und mittendrin ein charmanter Hannes Fischer als Moderator des Abends.

"Lache muesch, wenns zum Hüüle nit längt", tönte es von des Turmes höchster Spitze aus dem Mund des kleinen Kater Hiddigeigei. Denn in diesem Jahr war die Rückseite des Schlossparks mit dem Trompeterschloss und der Freitreppe die Kulisse des Narrenspiegels. Und der neunjährige Fabian Bächle begeisterte auch in seinem vierten Bühnenjahr wieder mit dem Text aus der Feder von Adelheid Enderle.

Nach einem Jahr Pause stand Franz Isele wieder auf der Bühne. Auf Ebay hat er sich seine Berufung als Verkehrsexperte ersteigert und nahm den Bad Säckinger Schilderwald auseinander oder stieß sich am Berliner Kissen. Während die Narrenschule den Schlosspark fegte, fegte die Altstadt-Diva Christina Scholz stimmgewaltig über die Bühne. Das Heidewiibli Kevser Sagkol und Scheffel Andre Schnider, gaben sich einem heiteren Ratespiel hin. Und so haben die Zuschauer im Kursaal unter anderem erfahren, dass die zweitstärkste Währung in den Bad Säckinger Ladenkassen der Euro ist.

Synchron und choral, das kriegen so nur die Altstadtschnallen Karina Weiss und Carola Plaßmann hin. Sie erzählten den Leuten in diesem Jahr wieder, was so vom Leben übrig bleibt nämlich: "Geht bei dir im Bett mal nix, kanns bestimmt der Thermomix."

Inzwischen hat sich auch die älteste Traditionsnummer, der Paukenmann emanzipiert und steht jetzt in Person der ganz und gar nicht männlichen Sophia Bührer auf der Bühne.

"Durch die Blume sprechen hilft längst nicht mehr, manchmal muss man den Leuten den ganzen Blumenstrauß quer durch das Gesicht ziehen", gewohnt auf den Punkt gebracht hat es "Hilgi – die Frau für alle Fälle". Frech hat sie aufgedeckt, dass sich die Bad Säckinger Stadtverwaltung ganz auf ihre Sinne verlässt: "Nämlich den Irrsinn, den Wahnsinn und den Blödsinn." Und dann wurde die erste Spital-Rakete gezündet: "Manchmal ist es einfacher ein Einhorn zu finden, als gesunden Menschenverstand." Damit gemeint war "der Mann mit dem Ganzkörper-Kritikkondom, Landrat Martin Kistler". "Ich frage mich oft, ob er noch schlafen kann und weiß genau: Nein, denn das Böse schläft nie."

Mehlmarti Michael Jehle und Entenkarle Stephan Harsch setzten dem Ganzen dann die Krone auf. Kistler, Albers und nicht zuletzt der Wehrer Bürgermeister Michael Thater: "Ich bin mir sicher, der war auch ein Proband bei den VW-Abgastests." Und der Landrat steht inzwischen selbst im OP, ganz nach dem Motto: "Lieber selbst operieren als einem Bad Säckinger Arzt das Honorar zu finanzieren." Dann wagten sie einen Blick in das Jahr 2030 und wie das in der Zukunft mit dem Gesundheitscampus funktionieren soll. So wird Fred Thelen nun ganz offiziell als "König Fred" angesprochen, weil er der Mann ist, der Bad Säckingen durch den Wechsel in einen eigenen Landkreis ins Licht der Bedeutung geführt hat. Durch den Erdaushub, der beim Erweiterungsbau des Gesundheitscampus der großen Kreisstadt Bad Säckingen entsteht, bilden Wehr und der Lachengraben eine Einheit. Und nicht zuletzt Oberbürgermeister Alexander Guhl, der den Bergsee ganz für sich alleine mit Thermalwasser gefüllt bekommt. Ach, und wie Sie zu dem neuen Campus kommen? "Einfach über die A 98 auf der Ausfahrt "Gesundheitscampus" raus, mit der U 7 zur Haltestelle Bergsee, dann weiter mit der S 2 zum Rikscha-Point und dort nach dem Chef, Herr Biendl fragen.

Die Mitwirkenden: