Bad Säckingen Narrenfest mit Hexenjubiläum

Obersäckinger Hexen feiern am Narresamschtig ihren 40. Geburtstag

Der Samstag stand ausnahmslos im Zeichen der Fasnacht. Der Narresamschdig startete mit einem Umzug der Bad Säckinger Fasnachtscliquen kreuz und quer durch das Städtle. Die Obersäckinger Hexen feierten an dem Tag ihr 40-jähriges Jubiläum, unter anderem mit einem Hexensprung am Abend. Auf dem Münsterplatz gaben sich die Narrenzunft Bad Säckingen, Maisenhardt-Joggele, Ranzengarde, Rippolinger Wildsäue, Scholle-Riiiter, Totenbühl-Wölfe, Wallbacher Schnarchzapfen, Walddämonen sowie die Obersäckinger Hexen, gemeinsam mit den Guggenmusiken der Altstadt-Schränzer, Gasseschlurbäre, Grumbiire Schränzer und Holzspuele-Waggis, ein buntes Stelldichein und unterhielten das Publikum.

Sei es der kalten Witterung geschuldet – in diesem Jahr kamen deutlich weniger Zuschauer, um das bunte Narrentreiben zu verfolgen. Mit dem Durchhaltevermögen auf dem kalten Münsterplatz haperte es auch, die meisten verzogen sich lieber recht bald in die warmen Cafés und Gaststätten. Statt Kostümierung stand den meisten eher der Sinn nach warmer Bekleidung. So gab das Publikum auf dem Münsterplatz ein eher trübes Bild ab. Wen wundert's, dass die Gruppen, die sich närrisch ausstaffierten, begehrte Fotoobjekte des Publikums bildeten, so wie beispielsweise die Damen der Aerobic-Gruppe des RSV Wallbach? Sie bewiesen als "Wallbacher Hexen" Mut zur Hässlichkeit. Große Aufmerksamkeit erlangte auch die Flößergilde Wallbach, die ihr altes Handwerk zeigte.

Am Abend wurde es schaurig schön auf dem Münsterplatz. Nervenkitzel für die Hexen und zahlreich erschienenen Zuschauer: Im Beisein der Maisenhardt-Joggele und im Schein zahlreicher Fackeln zeigten die Obersäckinger Hexen tollkühne Hexensprünge über den lodernden Scheiterhaufen und ihren extra für den Tag einstudierten neuen Tanz, unter der Leitung von Emily Bengs. Geehrt für 20-jährige Mitgliedschaft wurde die Oberhexe der Obersäckinger Hexen, Jasmin Reineck: Seit 34 Jahren im Verein, mit vier Jahren eingetreten, seit 1998 Aktivmitglied. Ehrungen bei den Hexen bedeuten Taufen mit eiskaltem Wasser durch die erbarmungslose Zeremonienhexe Tina vom Egertenacker und Unterhosenwechsel. Na ja, nach 20 Jahren tut das ja auch mal Not. Dafür gab's eine neue mit Rüschensaum und eingesticktem Namen des Gewannes, dessen Namen die Trägerin künftig ihr Eigen nennen darf: Jasmin vom Steinbühl. Die alte Unterhose wurde mit Genuss vom Teufel aufgespießt und der Öffentlichkeit präsentiert, bevor sie dem Feuer zum Fraß vorgeworfen wurde. Höhepunkt des Spektakels war ein großes Feuerwerk, bevor das ganze närrische Volk in einer langen Polonäse zum Kursaal zog, wo beim Narrefäscht der Narrenzunft und der Musik von DJ Mark bis in die Morgenstunden weiter gefeiert wurde.