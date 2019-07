von Gerd Leutenecker

Hinter den Scharchzapfe Wallbach liegt eine turbulente Phase. Der Vorstand ist sukzessive neu aufgestellt worden. Jetzt ist ein Aufnahmestopp für Neumitglieder verfügt worden, trotz großem Zulauf. Am Freitagabend kamen überdurchschnittlich viele Vereinsmitglieder zur Hauptversammlung im Öflinger „Schwanen“. Alessandro Fenech ist zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden.

Ausblick auf närrisches Jubiläum

So richtig an ein Jubiläum hat keiner im Verein gedacht. Der Verein wurde 1999 gegründet, aber was sind schon 20 Jahre in der Narretei? Die Wallbacher Clique denkt da mehr in der Tradition. 2021 sind es dann 22 Jahren – solche Zahlen haben in der Fasnacht mehr Gewicht. Ihr Häs ist in der Region bekannt. Die etwas verschlafen wirkenden Schnarchzapfe treten in dunkelblauer Montur auf, mit Monden und Sternen und einer freundlich dreinherblickenden Holzmaske, mit schlaff heraushängender Zunge.

Und genau die Anzahl dieser Masken wird zukünftig auch die Anzahl der aktiven Mitglieder bestimmen. Üblicherweise werden die geschnitzten Masken vom Verein zurückgekauft, wenn ein Mitglied den Verein verlässt. Bei sechs Neueintritten in der vergangenen Saison „hat‘s grad so gereicht“, bestätigte Vorsitzender Thorsten Stobbe den Verjüngungstrend.

Bad Säckingen-Wallbach Mehr als 1000 neue Stammzellspender geben Hoffnung: So lief die Typisierungsaktion für Rebecca Kranich Das könnte Sie auch interessieren

Mehr Kontinuität durch Satzungsänderung

Nicht ganz verhehlen konnte die Vereinsführung, dass bei der „letzten Hauptversammlung einiges bereinigt werden musste“, wie es vom Vorstandstisch deutlich vernehmbar war. Aber eine Satzungsänderungen und neue Gesichter im Vorstand haben die Situation offenbar etwas entspannt. Für Kontinuität sollen die jährlich stattfindenden Teilneuwahlen des Vereinsvorstands sorgen.

So besteht jährlich die Chance, die Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern zu bestätigen – oder zu tauschen. Auf diesem Weg ist ein Wechsel im Vorstand nicht so emotionsgeladen, so die Hoffnung der Mitglieder. Marc Schlinke machte dies als bisheriger Stellvertreter vor. Er wechselte in das Amt des Kassenprüfers – Alessandro Fenech übernahm das Amt des Stellvertreters. Einstimmig gewählt wurden ebenso die zweite Kassiererin Kim Meier, Häswart Daniel Meier und der Beisitzer Maurice Martens.

Dem Wallbacher Ortsvorsteher Fred Thelen war es wichtig, zu wissen, ob das Spanferkelessen weiterhin am Vatertag stattfindet. Ein klares „ja“ gab es dazu vom Vorstand. Schließlich spülte die Wallbacher Festinstitution in diesem Jahr ein Rekordergebnis in die Kasse.

Ehrungen

Als Gründungsmitglieder sind Monika Bäumle und Martin Soborosch für 20 Jahre geehrt worden. Seit zehn Jahren dabei ist Kim Weiß, seit fünf Jahren Daniel Meier, Annalena Manz und Pascal Brüderich.