Bad Säckingen Narren bereit für Großveranstaltung: Narrenzunft erwartet zum Landschaftstreffen 2019 an die 3000 Hästräger

Bis zur nächsten Fasnachtssaison dauert es zwar noch ein paar Monate. Dennoch werfen bereits große närrische Ereignisse ihre Schatten voraus. Das wurde bei der Hauptversammlung der Narrenzunft Bad Säckingen überdeutlich. Dass sich Zunftmeister Rolf Meyer bei den Vorbereitungen wieder auf einen kompletten Vorstand stützen kann, erleichtert sie Sache erheblich.

Unter der Leitung von Wahlleiter Günter Rünzi wurden Michael Jehle zum neuen Vizezunftmeister gewählt. Sein Vorgänger Hannes Fischer war aus persönlichen Gründen vorzeitig aus dem Amt ausgeschieden. Die seit 2016 vakante Stelle des Zeremonienmeisters übernimmt Oliver Jehle, als neuer Zunftrat konnte außerdem Andreas Vogt gewonnen werden. In ihren Ämtern bestätigt wurden Zunftschryberin Karin Thoma und Säckelmeister Dirk Gottstein. Alle Wahlen erfolgten einstimmig per Handzeichen.

Zum absoluten Glanzpunkt der kommenden Fasnacht soll natürlich das Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) am 17. Februar 2019 werden. 23 VSAN-Zünfte haben mit rund 3000 Narren bereits ihre Teilnahme angekündigt, berichtet der Zunftmeister. Da man mit den anderen Zünften übereingekommen sei, das Treffen kleiner zu gestalten, sollen Nachmeldung nicht mehr möglich sein. Auch eine Beschränkung der teilweise sehr großen Gruppen sei angedacht, werde aber nicht von jeder Zunft positiv aufgenommen, stellte Meyer fest.

Einen positiven Rückblick auf die vergangene Fasnacht gab es sowohl vom Zunftmeister Rolf Meyer als auch von Säckelmeister Dirk Gottstein. Für die Polizeipräsenz am ersten Faisen habe es auch aus der Bevölkerung positive Resonanz gegeben, insgesamt sei man "auf einem guten Weg", so Meyer. Lob für das Engagement der Mitnarren gab es von Kassenwart Gottstein. Durch die verschiedene Aktivitäten sei einiges für die aktive Brauchtumspflege zusammengekommen, sogar mehr als an mancher Stelle erwartet: "Das ist echt der Hit", freute sich Gottstein. Großen Dank richtete der Säckelmeister auch an die örtlichen Geschäfte, die die Säckinger Fasnacht unterstützen. So dürfen sich die Säckinger Bürger nicht nur auf den Tanz in den Mai und die Kneipennacht mit den Narren freuen, auch eine Neuauflage des Sechs-Bäumle-Park-Festes sei bereits fest eingeplant, kündigte der Zunftmeister an.

Mahnende Worte richtete Zunftmeister Meyer vor allem an die nicht anwesenden Mitglieder: Es sei "nicht respektvoll und nicht nachvollziehbar", dass so wenige der jüngeren Zunftmitglieder bei der Hauptversammlung anwesend seien. Ein gemeinsames Ziel solle es daher sein, auch diese Mitglieder zukünftig mitzunehmen, so der Appell des Zunftmeisters.

Derweil konnte der Zunftmeister auch eine Reihe von Ehrungen von verdienten Mitgliedern vornehmen: Jürgen Wassmer und Stephan Butz wurden für 15 Jahre, Otmar Frommherz und Sabine Wassmer für 25 Jahre ausgezeichnet. Monika Hiemer und Heinz Marek gehören der Narrenzunft schon seit 40 Jahren an.