von Ernst Brugger

Ein aufschlussreiches und gut besuchtes Konzert gaben Nachwuchsmusiker der Jugendmusikschule Bad Säckingen am Montagabend im Pavillion des Reha-Klinikums. "Es dient zur Vorbereitung auf den bundesweiten Wettbewerb `Jugend musiziert`", wie der Leiter der Schule, Manuel Wagner, eingangs erklärte und zur Bereicherung habe man das Konzert mit zwei Hornisten zusätzlich besetzt. Zum Auftakt intonierten Adrian Zimara (Euphorium), Johanna Schwenke (Querflöte) Franziska Schwenke (Trompete), aus der Klasse von Johannes Brenke sowie Carla Gebrande am Klavier aus der Klasse von Susanne Zimmermann die Europahymne von Ludwig van Beethoven und ließen zwei weitere Tonstücke folgen. Beherzt wagten sich anschließend Tobias Mutter (Trompete), aus der Schule von Birgit Trinkl und Pitt Erik Schulz am Klavier, aus der Klasse von Christian Mirbach, an die dreisätzige "Circus Fanfares" von Colin Cowles. Hochkonzentriert dann auch Markus Kiefer mit dem Horn aus der Klasse von Joachim Pfläging, begleitet von Christian Mirbach am Klavier mit dem "Nocturno Op. 7" von Franz Strauss.

Anspruchsvolle Wechsel

Weit fortgeschritten zeigten sich auch Nick Vogelbacher (Trompete), aus der Klasse von Manuel Wagner sowie Clara Külemeier am Klavier, ebenfalls aus der Klasse von Christian Mirbach mit "Trumpet Air", Under The Sea", "Rondo for Lifey" und "Torero". Abschließend dann Bastian Berlinghof mit dem Horn, aus der Klasse von Julian Gibbons, begleitet von Nelly Ziegler am Klavier, mit drei klassischen Werken, unter diesen auch das "Prelude aus der 1. Cellosuite in G-Dur" von Johann Sebastian Bach, wobei die teilweise anspruchsvollen Tempi- und Tonlagenwechsel hohe Anforderungen an den Hornisten stellten.

Viel Beifall für junge Interpreten

Alle jungen Interpreten hatten ihren Beifall mehr als verdient. Die jungen Musiker konnten in ihren Vorträgen mit klassischen Werken ihr Talent erkennen lassen und ihre Fortschritte durchaus beweisen. Manuel Wagner wünschte ihnen viel Erfolg beim Wettbewerb "Jugend musiziert", aber vor allen Dingen, "stets viel Spaß beim Musizieren."