Bad Säckingen Nachwuchs der Jugendmusikschule Bad Säckingen beweist Talent

Das Schülerkonzert am Sonntag im Trompeterschloss überzeugte mit allerlei klassischen Werken von Mozart, Schubert oder Stamitz. Es fand in Vorbereitung auf den Wettbewerb „Jugend musiziert" statt.

Zur Vorbereitung auf den Wettbewerb „Jugend musiziert“ bot die Jugendmusikschule Bad Säckingen am Sonntag im Trompeterschloss ein zweites abwechslungsreiches Schülerkonzert mit klassischen Werken aus verschiedenen Epochen. Das erste Konzert mit anderen Interpreten fand tags zuvor in Laufenburg statt. Es waren sozusagen die Generalproben für den regionalen Wettbewerb, der am kommenden 20. Januar in Waldshut-Tiengen stattfindet. Wie Christian Mirbach, stellvertretende Leiter der Jugendmusikschule, in seiner Einführung erklärte, habe sich die Musikschule in diesem Jahr schwerpunktmäßig auf Blasinstrumente und vierhändige Klavierwerke konzentriert.

Die jungen Musikerinnen und Musiker konnten in den vorgetragenen Werken ihr Talent erkennen lassen und ihre Fortschritte beim bisher Gelernten beweisen. Zum Auftakt intonierten Johanna Schwenke (Bad Säckingen) an der Querflöte und Helen Issler (Rippolingen) am Klavier, aus der Klasse von Susanne Zimmerman, die „Sonate 1 Adagio“ von John Stanley und ließen dann das „Allegretto“ von Heinrich Soussmann folgen. Der erst neunjährige Julius Heineman (Bad Säckingen), aus der Klasse von Julian Gibbons, und begleitet von seiner Mutter Petra Heinemann, hatte das nicht ganz einfache Horn schon erstaunlich gut im Griff. Mit „Aquarium“ von Pascal Proust und „Sarabanda“ von Arcangelo Corelli ließ er sein Talent als Hornist erkennen. Die Geschwister Etienne und Aimee Frey (Frick/AG), aus der Klasse von Eleonora Bub, präsentieren anschließend dann vierhändig am Klavier die „Sonate D-Dur 1. Satz Allegro“ von Wolfgang Amadeus Mozart und dann den „Militärmarsch Op. 51 Allegro vivace“ von Franz Schubert.

Aus der Klasse von Klaus Siebold überzeugte schon sehr sicher am Saxophon Steven Axt (Bad Säckingen), begleitet von Francesco Rodriquez am Klavier, mit dem „Concertino Op. 78 1. Allegro moderato“ von Jean-Baptiste Singelee und mit „Andante et Allegro“ von Andre Chailleux. Lucia Kaiser (Todtmoos), ebenfalls aus der Klasse von Klaus Siebold, und begleitet von Francesco Rodriquez am Klavier, glänzte schon selbstbewusst mit der „Sonate Nr. 3 2. Satz Adagio“ sowie mit dem „Klarinettenkonzert Nr. 3 1. Satz Allegro moderato“ von Carl Stamitz.

Selbstsicher abschließend auch Salome Barth (Schwörstadt) am Horn, wieder aus der Klasse von Julian Gibbons, und begleitet von Antonia Fügen am Klavier, mit dem „Hornkonzert KV 477 1. Satz Allegro“ von Wolfgang Amadeus Mozart sowie dem „Largo und Allegro“ von Arthur Frackenpohl.

Klar, dass alle Interpreten, die beherzt und mutig ihre Instrumente zu beherrschen versuchten, was auch trotz ein bisschen Lampenfieber meist überzeugend gelang, ihren Beifall mehr als verdient hatten. Es seien auch gewaltige Aufgaben gewesen, diese klassischen und hochkarätigen Werke zu lernen und zu interpretieren, sagte Christian Mirbach mit abschließendem Respekt.