von Hans-Martin Vögtle

Tatsache ist nämlich, dass die Stadtwerke nun wieder Luft haben, um einen anderen Werbepartner ins Boot zu holen. Und wer könnte sich denn als Werbeträger besser eignen, als ein Nachtwächter wie ich?

Die auf meiner schwarzen Kutte zur Verfügung stehende Werbefläche ist bekanntermaßen gigantisch groß. Wir reden da inklusive Faltenwurf von rund vier Quadratmetern. Das ist schon die Größe eines ordentlichen Werbeplakates. Mit dieser Werbefläche bin ich zudem noch mobil in der Stadt unterwegs und weithin sichtbar. Zwischendurch könnte ich ein Loblied auf die Segnungen des Fortschritts, etwa in Form des elektrischen Lichtes, singen und die Stadtwerke preisen.

Allerdings ist meine Laterne (noch) mit einer traditionellen Wachskerze ausgestattet. Es wäre also eine Umrüstung, oder neudeutsch: ein Upgrade, für den Nachtwächter auf moderne LED-Lichttechnik notwendig, um dem Ganzen Glaubwürdigkeit zu verleihen. Das wäre dann aber vermutlich Gegenstand einer gesonderten Verhandlung zwischen den Stadtwerken und mir, weil ja in meiner Laterne die Kerzen aus dem Münster brennen. In dieser Hinsicht habe ich also schon eine Form von Sponsoring.

Aber auf jeden Fall können sich die Stadtwerke meiner Loyalität sicher sein, und das nicht nur als Werbeträger. Denn wir sind seit Jahrzehnten Kunden des kommunalen Energieversorgers – und das, obwohl beinahe wöchentlich irgendwelche Stromanbieter aus weiß-Gott-woher bei mir anrufen, um mich abzuwerben. Wahrscheinlich wissen die, dass ich einen sehr großen Kühlschrank und somit einen überdurchschnittlichen Stromverbrauch habe. Aber was ein echter Bad Säckinger ist, der lässt sich von so etwas nicht blenden.