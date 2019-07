von Nadine Böni und Andreas Gerber

Die Diskussion um fehlende Rettungsringe an der Holzbrücke geht weiter. Die beiden Gemeinden Bad Säckingen und Stein wollen nun die Anbringung von Rettungsringen prüfen. Der Vorfall mit einem Jugendlichen am vergangenen Wochenende war bereits der zweite am Rheinabschnitt zwischen Stein und Bad Säckingen innerhalb weniger Tage. Mitte Juni wurde eine Frau unterhalb des Rheinkraftwerks von Strudeln und Strömungen erfasst, am Wochenende musste der Jugendliche aus den Rheinfluten gerettet werden. Während Passanten der Frau einen Rettungsring des Rheinkraftwerks zuwerfen konnten, war das am Wochenende bei dem Jugendlichen nicht möglich. Wie bereits berichtet, suchten Passanten vergeblich nach einem Rettungsring. Er wurde von der Feuerwehr gerettet.

Auf der Holzbrücke fehlen Rettungsringe

Die Kraftwerke am Hochrhein sind allesamt mit Rettungsringen ausgestattet, sagt Energiedienst-Sprecher Alexander Lennemann. Auf der Holzbrücke allerdings gibt es zwar einen Feuerlöscher, aber keinen Rettungsring. Nach dem Vorfall mit dem Jugendliche hat die Stadtverwaltung das Thema auf dem Schirm, sagte Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl. Das Ordnungsamt werde die Anbringung von Rettungsringen prüfen. Ähnlich äußert sich die Verwaltung in Stein: „Wir waren noch nie mit dieser Problematik konfrontiert. Die Gemeinde hat deshalb derzeit keine Rettungsringe am Ufer des Rheins„, sagt Gemeindeschreiber Sascha Roth. Nach dem Vorfall vom Wochenende könnte sich das nun aber ändern. „Wir werden intern und auch in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr prüfen, ob und welcher Handlungsbedarf diesbezüglich besteht“, sagt Roth.

Andere Gemeinden am Rhein sind da bereits weiter

Unter anderem in Laufenburg und Rheinfelden gibt es Rettungsringe. Wobei in beiden Städte diese Schwimmringe auch schon gestohlen oder in den Rhein geworfen wurden und ersetzt werden mussten. Auch das Schweizer Wallbach hat Rettungsringe am Rhein aber ganz andere Erfahrungen gemacht: „Unsere Rettungsringe wurden noch nie beschädigt oder missbräuchlich verwendet“, sagte Gemeindeschreiber Thomas Zimmermann.