Wehr Nach Unfallflucht wird roter BMW gesucht

Nach dem Aufprall auf eine Leitplanke flüchtete ein roter BMW. Das Fahrzeug dürfte vorne rechts beschädigt sein.

Wehr – Der Polizeiposten Wehr sucht nach einen roten 3er BMW der Baureihe E36 nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmittag auf der B 518 in Höhe Öflingen. Gegen 15.30 Uhr war dieser von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Anschließend flüchtete dieser in Richtung B 34 und fiel einer Autofahrerin in Höhe des dortigen Kreisverkehrs auf. Der BMW dürfte zumindest vorne rechts erheblich beschädigt sein. Entsprechende Fahrzeugteile konnten an der Unfallstelle gefunden werden. Auf Informationen zu diesem BMW hofft die Polizei und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07762/8078-0 entgegen.