Laufenburg Nach Unfallflucht schwarzer Audi-Kombi gesucht

Der Fahrer kam aufgrund zu hoher Geschwindigkeit bei Schneeglätte und Eis von der Straße ab und beschädigte einen Zaun.

Laufenburg – Bereits am Freitag, 2. März, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Lippersmatt" in Laufenburg. Gegen 17 Uhr geriet in einer Rechtskurve der noch unbekannte Fahrer eines schwarzen Audi-Kombis aufgrund der herrschenden Schneeglätte und einer zu hohen Geschwindigkeit von der Straße ab. Dabei wurde der Zaun einer dort ansässigen Firma beschädigt. Der Fahrer entfernte sich aber, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Überwachungskamera der Firma nahm allerdings den Vorfall auf. Der Audi müsste vorne rechts einen Schaden aufweisen. Die Ermittlungen des Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763/9288-0) zum verantwortlichen Fahrer dauern an.