Bad Säckingen Nach Stromausfall in Bad Säckinger Ortsteilen: Viel Lob für die Einsatzkräfte

Das Krisenmanagement während des Stromausfalls in Harpolingen und Rippolingen ist laut Stadt gut verlaufen. Künftig wolle man die Kommunikations-Ketten zwischen den einzelnen Stellen noch verstärken, waren sich Stadt, Feuerwehr und Stadtwerke bei einer Nachbesprechung im Rathaus einig.

Die Zusammenarbeit zwischen Stadtwerken, Stadt und Feuerwehr funktioniert gut. Das zeigte sich vergangene Woche deutlich, als in Rippolingen und Harpolingen für knapp 24 Stunden der Strom ausfiel: Ein Netzwerk aus Bürgermeister, Stadtwerken, Feuerwehr, Ortsvorstehern, Technischem Hilfswerk und Rotem Kreuz hatte sich am Mittwochnachmittag schnell zusammengefunden und die Notversorgung und Information der Bürger organisiert. "Die unbürokratische Hilfe der Feuerwehren hat klasse funktioniert", sagte Bürgermeister Alexander Guhl bei einem Pressegespräch im Rathaus. Die Beurteilung der Situation sei nach dem Sturm zunächst schwierig gewesen, berichtete Siegfried Pflüger, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Säckingen. Seitens des Energieversorgers Energiedienst AG (ED) habe es bis zum Mittwochnachmittag Unsicherheiten gegeben, wann und ob die Störungen im Laufe des Tages noch behoben werden können. "Wir standen in ständigem Kontakt", so Pflüger. "Als wir gegen 15.30 Uhr Nachricht vom ED hatten, haben wir sofort reagiert und uns mit Feuerwehr, Bürgermeister, THW und Rotem Kreuz besprochen."

Bei dem Krisengespräch entschieden sich die Feuerwehren, Notversorgungsstellen einzurichten und die Anwohner über soziale Medien sowie mit Lautsprecherwagen zu informieren. "Das war enorm wichtig", bestätigte Friedrich Schupp, Ortsvorsteher von Rippolingen. Er verlas ein Dankesschreiben einer Familie, die sich durch die Durchsagen gut informiert gefühlt hatte. "Wir hatten Glück, dass am Mittwochnachmittag unsere Einsätze wegen des Sturms beendet waren", betonte Stadtkommandant Tobias Förster.

So hätten sich die Feuerwehr-Einsatzkräfte auf die Hilfe für die Anwohner konzentrieren können. In anderen Gemeinden habe es noch mehr Einsätze für die Feuerwehrleute geben. Beispielsweise in Rickenbach, wo Anwohner das Krisenmanagement während des Stromausfalls kritisiert hatten. Derartige Vorwürfe wies Förster zurück. "Einsätze für Leib und Leben oder bei Feuer haben Vorrang". Seine Rickenbacher Kollegen seien wegen der vielen Sturmschäden im Dauereinsatz gewesen.

Alexander Guhl dankte den vielen Einsatzkräften für die gute Zusammenarbeit. Künftig wolle man die Kommunikations-Ketten zwischen den einzelnen Stellen noch weiter ausbauen, um besser auf lokale Katastrophen vorbereitet zu sein. "Wäre der Stromausfall in Bad Säckingen passiert, hätten wir mit Sicherheit größere Probleme bei der Krisenbewältigung bekommen", mahnte der Bürgermeister.

Sturm Burglind und seine Folgen