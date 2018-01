Bad Säckingen Nach Schließung des Spitals Bad Säckingen: Rettungsdienst kommt an seine Grenzen

Nach Schließung des Spitals Bad Säckingen: Rettungsdienst kommt an seine Grenzen

Die Schließung des Spitals Bad Säckingen macht die Arbeit des Roten Kreuzes schwierig. Kreisrat Klaus Denzinger hat zwei Tage lang die Retter begleitet und berichtet über seine Erfahrungen.

Der Rettungsdienst im Raum Bad Säckingen weist nach der Schließung des Krankenhauses in Bad Säckingen Defizite auf und muss nachgebessert werden. Das zumindest ist das Fazit, das Kreisrat Klaus Denzinger nach seinem zweitägigen Einsatz beim Roten Kreuz zieht. Der FDP-Fraktionssprecher im Kreistag war am Dienstag und Mittwoch dieser Woche jeweils zwölf Stunden mit den Rettungsteams unterwegs. Den Rettungssanitätern und Notärzten zollt Denzinger höchsten Respekt für ihre „kompetente und professionelle Arbeit“. Der Grund für die Probleme, die sich für ihn deutlich offenbarten, "liegen deshalb keinesfalls beim Personal, sondern an den Strukturen". Und damit meint er die Schließung des Krankenhauses und den Wegfall der Notfallambulanz. Gegenüber der Presse berichtete er von seinen Erfahrungen.

Kreisrat Denzinger hat an den beiden Tagen insgesamt 15 Einsätze mit den DRK-Rettungssanitätern und den Notärzten gefahren. Ziel dieser Aktion sei es gewesen, sich selber ein Bild von der Rettungsversorgung nach Wegfall des Krankenhauses zu machen. „Das ist ein Thema, das uns noch beschäftigen wird“, sagte Denzinger. Er könne nur jedem Kreispolitiker raten, sich auch mal auf diese Weise direkte Informationen einzuholen und sich nicht nur auf Gutachter zu verlassen.

Denzinger hat mehrere Problempunkte ermittelt.