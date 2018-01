Bad Säckingen Nach Krankenhausschließung: Bad Säckinger Spital-Team will wieder in die Zukunft schauen

Nach Krankenhausschließung: Bad Säckinger Spital-Team will wieder in die Zukunft schauen

250 Gäste beim Abschied vom Spital Bad Säckingen. Belegschaft durfte nicht im Krankenhaus feiern. Feier fand im Kursaal statt.

"Die Zukunft liegt immer nur vorne, lasst uns nach vorne sehen, nach vorne gehen, nach Waldshut gehen!" Diese Worte richtete Gaby Witwicki, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Spitäler Hochrhein an die über 250 Gäste, die sich am Freitagabend zum endgültigen Abschied vom Spital Bad Säckingen im Kursaal von Bad Säckingen versammelt hatten. Unter den Gästen befanden sich Mitarbeiter, die in Waldshut weiter beschäftigt werden, ehemalige Mitarbeiter, die die nahende Katastrophe vorausgesehen haben und bereits in den umliegenden Krankenhäusern einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben, solche, die inzwischen in Rente gegangen sind, sowie Angehörige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der sehr emotionalen Rede dankte Gaby Witwicki Beatrix Köster vom Förderverein, den Mitstreiterinnen Isabelle Ubbelohde, Beatrix Günther und Jessica Kraft für ihren unermüdlichen Einsatz für den Erhalt des Bad Säckinger Spitals. "Leute – wir müssen uns nichts vorwerfen. Wir haben gemeinsam gekämpft und gemeinsam den Kampf verloren", erklärte sie.

Zu Beginn des Abschiedsfestes, das von Isabelle Ubbelohde, Beatrix Günther und Jessica Kraft organisiert wurde, hatte die Vorsitzende des Fördervereins, Beatrix Köster die Gäste begrüßt, unter denen sich Bürgermeister Alexander Guhl, die ehemalige Pflegedienstleiterin Maria König, der Standortleiter Frank Müller, und die ehemaligen Chefärzte des Bad Säckinger Spitals, Gerd Lunke und Jürgen Stadler befanden, die Worte an die versammelten Gäste richteten und ihren gemeinsamen Schmerz über den Niedergang des Bad Säckinger Spitals zum Ausdruck brachten.

So rief Stadler die Anwesenden dazu auf, in ihrem Leben die richtigen Prioritäten zu setzen, das heißt Familie und Freunde nicht zu vernachlässigen. Mit den Worten: "Lasst uns heute, obwohl der Anlass, zu dem wir zusammengekommen sind, uns allen weh tut, Spaß haben", schloss Stadler seine Worte. Gerd Lunke äußerte sich ähnlich. "Die Jahre 2016/2017 waren furchtbar für Sie. Eine Zäsur bei der ich Sie alle aufrufen möchte, in die Zukunft zu blicken und die Zukunft zu gestalten. Die Patienten, die ja neben ihnen die Hauptleidtragenden sind, brauchen weiterhin Ihre Empathie und Ihre Professionalität, ganz gleich, wo Sie in Zukunft ihren Arbeitsplatz finden. Ob dann in der Zukunft der sogenannte Campus für manchen das Glück bedeuten kann oder für uns nur das Pflaster und die grüne Salbe ist, die uns jetzt trösten sollen, wird die Entwicklung zeigen."

Enttäuschend für die Organisatoren des Abschiedsfestes war die Tatsache, dass sie die Aula des Spitals in Bad Säckingen nicht benutzen durften und stattdessen den Kursaal anmieten mussten. Auch alle übrigen Kosten, die für Speisen und Getränke entstanden, haben die Mitglieder des Fördervereins in Form einer Spende von 1355 Euro, einer Spende von Stefan Denk und einem Spender, der nicht namentlich genannt werden wollte, aufgebracht. Alle weiteren Kosten trägt der Förderverein, erklärte die Vorsitzende Beatrix Köster.

Obwohl der Anlass des Zusammenkommens nicht erfreulich war, waren die Gäste fröhlich gestimmt, was zeigte, dass der Blick in die Zukunft gerichtet ist, so wie es viele Redner angeraten hatten.

