von Susanne Kanele

Jetzt darf wieder gehandelt und nach Schnäppchen gestöbert werden: Am Samstag, 12. Oktober, ist wieder SÜDKURIER-Flohmarkt auf der Wiese bei der SÜDKURIER-Redaktion in der Hauensteinstraße in Bad Säckingen. Insgesamt 80 Anbieter stellen ihre „Schätzchen“ zum Verkauf aus. Bei den Anbietern handelt es sich ausschließlich um Privatpersonen und keine gewerblichen Verkäufer.

Vielfältiges Angebot

Trotzdem lässt das Angebot an den einzelnen Tischen keine Wünsche offen. Liebhaber alter Schallplatten, von Geschirr, Spielsachen oder Bücher werden fündig. Mitunter ist Bekleidung für Kinder, Damen und Herren zu finden und immer für ein Schnäppchen gut. Gewünscht ist unbedingt, dass um den Preis gefeilscht wird.

Ein beliebter Treffpunkt

Inzwischen haben sich die SÜDKURIER-Flohmärkte schon vor vielen Jahren als feste Institution in der Trompeterstadt etabliert und sind sowohl bei den Besuchern als auch bei den Anbietern ein beliebter Treffpunkt geworden. Die familiäre Atmosphäre wird von Besuchern und Standbetreibern gleichermaßen geschätzt.

Zweimal im Jahr – einmal im Frühjahr und einmal im Herbst – findet der Flohmarkt statt und sowohl die Käufer, als auch die Anbieter warten sehnlich auf den Termin. Der Flohmarkt beginnt am Samstag um 8 Uhr und läuft bis 16 Uhr.

Ein Fest für die ganze Familie

Ebenfalls eine Institution sind die Frauen der Aerobicgruppe des RSV Wallbach. Sie sind ebenfalls seit vielen Jahren dabei und verwöhnen die Gäste mit Gegrilltem, aber auch Kaffee und selbstgebackener Kuchen. Selbstverständlich gibt es auch wieder Sitzplätze für einen gemütlichen Plausch rund um den Grillstand. In der Zeit der Diskussionen um den Klimawandel, achtet das Bewirtungsteam auch in diesem Jahr wieder darauf, Plastik zu vermeiden. So geben die Frauen Holzgabeln zu den Kuchen aus und verwenden Pappbecher für die Getränke. Und so wird der Flohmarkt auch am Samstag wieder ein Fest für die ganze Familie.