Nach dem Terrorakt von Hanau laden Initiativen bundesweit zu Gedenkveranstaltungen für die Opfer und zu Demonstrationen gegen den rechten Terror ein. Auch in Bad Säckingen ist an diesem Wochenende eine solche Veranstaltung geplant: Das „Kombinat für Elastizität“ kündigte im sozialen Netzwerk Facebook eine Mahnwache an, die am Sonntag, 23. Februar, um 10 Uhr auf dem Bad Säckinger Münsterplatz stattfinden soll.

Politik Tat von Hanau war laut Seehofer rassistisch motivierter Terroranschlag – Ermittler zeichnen Bild eines psychisch gestörten Täters Das könnte Sie auch interessieren