Bad Säckingen vor 1 Stunde

Nach Attacke auf Werder-Fan an Basler Bahnhof: 28-Jähriger wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verurteilt

Mit der Verurteilung zu einer Geldstrafe in Höhe von 4800 Euro endete das unterbrochene Strafverfahren des Amtsgerichts Bad Säckingen gegen einen 28-Jährigen aus Bad Säckingen. Der Mann, ein Fan des SC Freiburg, war angeklagt, am 25. November 2018 nach dem Fußballspiel des SC gegen Werder Bremen am Bahnsteig 8 des Badischen Bahnhofs in Basel einen Harpolinger Werder-Fan durch einen Faustschlag am Auge verletzt und dessen Brille beschädigt zu haben.