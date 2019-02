Der Pan-Am-Flieger hat am Sonntagabend zum allerletzten Male abgehoben. Der John F. Kennedy International Airport ist geschlossen. Nach 60 Vorstellungen und einer mit Stehenden Ovationen gefeierten Dernière des Musicals „Happy Landing“ im Gloria-Theater in Bad Säckingen, durften die Zuschauer ein letztes Mal mitzittern und mitlachen. Mit dem Musical „Happy Landing“ aus der Feder von Komponist und Intendant Jochen Frank Schmidt hat das Gloria-Theater in Bad Säckingen sich selbst übertroffen: Noch für keine der bisher eigenen Musical-Produktionen waren so viele Tickets wie für „Happy Landing“ verkauft worden.

Viele der Besucher sahen die Show um große Gefühle, mit starken Stimmen, einschmeichelnden Songs, einer perfekten Choreografie und raffinierten, ausgeklügelten Bühnentechnik sowie einer Bühnenausstattung mit viel Liebe zum Detail, gleich mehrmals. Erstmalig hatte das Gloria-Theater auf Profis unter den 21 Darstellern gesetzt: Allesamt Sänger, Tänzer und Schauspieler. Kosten der Produktion: Rund 1,3 Millionen Euro.

Letzte Vorstellung mit kleinen Änderungen

Die Darsteller übertrafen sich noch einmal selbst. Was wohl auch dem Umstand geschuldet war, dass bei einer Dernière, der letzten Vorstellung, Darsteller und Kreativteam kleine Änderungen am Stück vornehmen dürfen, „Dernièrengags". Weder Schmidt noch der kaufmännische Direktor Alexander Dieterle wussten, welche Späße sich ihre Darsteller oder das Kreativteam einfallen lassen würden. Vom Publikum ganz zu schweigen. Viele Musicalfans, die ein Stück bereits gesehen haben, kommen wegen genau dieser eingebauten Dernièrengags noch einmal, denn sie geben dem Stück noch einmal Würze und Esprit.

Mannheimer Dialekt auf der Bühne

Am Sonntag folgte ein wahres Feuerwerk an Dernièrengags, zum Vergnügen des Publikums. Drei Stewardessen, die so gar nicht „auf Haltung“ bedacht waren: Hauptdarstellerin Tiziana Turano (Stewardess Annie) liegt quer über der ersten Sitzreihe des Flugzeuges, hat der Sektflasche ordentlich zugesprochen. Auch die Kolleginnen Ashley (Miriam Distelkamp) und Lynn (Katharina Merk) schienen mehr als nur genippt zu haben vom Alkohol. Der Kapitän erlaubt sich einen kleinen Grabscher bei einer Passagierin, Pan-Am-Boss Mr. Coon (Joannis Tsakiris) isst eine Bifi-Salami auf dem feinen Pan-Am-Ballroom-Dance, Mr. Coons Sekretärin quasselt beim Davonhuschen etwas im Mannheimer Dialekt.

Die beiden Hundebilder über Coons Büro zieren plötzlich zwei Katzenbilder, Stewardess Ashley trägt plötzlich eine blonde Kurzhaarperücke, Kostümbildnerin Helena Joos schmuggelt sich auf die Waage von Mrs. Waitfull (Andrea Konstanze Dieterle), der kleine Adrian Herzog aus Rheinfelden (Charly) trinkt aus der Bierflasche, was Mama Annie kommentiert mit: „Kein Bier vor dem Schlafengehen.“ Multimillionär Angus Foster (Nico Alesi) belustigt in der Bettszene mit Stewardess Annie mit einer breiten, braunen Spur auf der Rückseite seiner weißen Unterhose. Selbst das Pan-Am-Orchester beteiligt sich an den Späßen: Das Saxofon wird durch eine simple Fasnachtströte ausgetauscht. Das Publikum lacht und lacht. Immer wieder gibt es Szenenapplaus aus den Publikumsreihen.

Stimmen zur letzten Vorführung

Roland Supper, Beirat Förderfreunde Gloria-Theater und Ehefrau Stephanie gefallen die eingebauten Gags: „Es ist heute lockerer, entspannter. Auch das Publikum ist anders. Ich würde mir wünschen, dass „Happy Landing“ den gleichen erfolgreichen Weg geht, wie das Musical „Bikini Skandal“, dessen Rechte verkauft wurden.“

„Jeder hatte einen Gag, manche haben das etwas ausgereizt“, scherzt Jochen Frank Schmidt über seine Darsteller, nicht ohne sie kurz darauf in einer kleinen Rede zu loben: „Ich habe noch nie in einer Produktion so viel gelacht, wie mit Euch.“ Alle Darsteller seien hochtalentiert, hätten 60 hervorragende Shows "heruntergerissen" und heute Abend bewiesen, dass sie Humor hätten, so Schmidt. „Es bringt mir viel, dass die Dernière so gemacht wird – mit den Gags, da muss ich nicht weinen. Ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Das lachende sagt, dass es jetzt bald was Neues gibt. Jetzt müssen wir herausfinden, ob wir 2020 oder erst 2021 spielen. Es sind finanzielle Faktoren, die darüber entscheiden.“

Alexander Dieterle: „Wir hatten noch nie zwei Saisons gespielt. Etwas sehr Cooles für mich. Und hat uns viel gebracht in der Wahrnehmung, denn mit „Happy Landing" haben wir es das erste Mal geschafft, dass die Leute von weiter her kommen. Die Batterien für die Zukunft sind aufgeladen. Es war eine Truppe, mit der man extremst zusammengewachsen ist. Es gibt für sie noch ein Leben hinter der Bühne. Sie sehen das nicht als Arbeit, sondern eine Art Berufung."

Linda Limberger aus Untermettingen (Ühlingen-Birkendorf) gefällt „Happy Landing" sehr gut. Ich war letzte Woche in Stuttgart, sah den "Glöckner von Notre Dame". Da ist wirklich kein Unterschied. „Happy Landing" ist genauso professionell und steht dem in nichts nach."

Birgitta Schindler aus Freiburg findet das Musical super. "Ein Gute-Laune-Musical, das an Qualität mit allem mithalten kann. In Freiburg gibt es keine Musicals in der Form, die dauerhaft laufen, wie „Happy Landing“ es tat.“

Tatjana Merk aus Tiengen sah das Musical zum ersten Mal: „Es war gut. Ich habe bereits die Musicals "Tarzan" in Oberhausen oder "Mamma Mia" in Stuttgart gesehen und finde, "Happy Landing" kann auf jeden Fall mithalten. Ich finde es cool, dass es so etwas in Bad Säckingen gibt und man nicht weiß Gott wohin fahren muss.“