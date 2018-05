Harpolingen Musikverein von A bis Z: Der MV Harpolingen blickt auf eine lange Tradition zurück

125 Jahre Bestehen sind für einen Verein eine stolze Bilanz. Der MV Harpolingen feiert in diesem Jahr dieses besondere Jubiläum. Mit einem stichwortartigen Ausflug in die Geschichte präsentieren wir Ihnen die interessantesten Fakten – von A bis Z.

Der Musikverein Harpolingen feiert am Wochenende, 8. bis 10. Juni, das 125-jährige Bestehen. Das Jubiläum mit Handwerkervesper und Schaumparty wird am 8. Juni eröffnet. Am Samstag, 9. Juni finden die Musikantenrally und der Bayerische Abend statt. Ganz im Zeichen des Bezirksmusikfestes steht der Sonntag, (10. Juni). Unsere Artikelserie „Musikverein von A-Z“ will stichwortartig Ereignisse und die Geschichte darstellen, die den Verein in seinem historischen Werdegang geprägt haben. Heute widmen wir uns den Buchstaben A bis D.

Adlerwirt und Metzger Josef Vökt ist ein aktives Mitglied der ersten Stunde. Zur Anschaffung neuer Instrumente stellt er einen Kredit von 1500 Reichsmark zur Verfügung. Der Adlersaal dient bis 1931 als Probe- und Versammlungslokal.

Bäumle, Bächle und Baumgartner sind Familiennamen, die über Generationen mit dem Musikverein eng verbunden sind. Alwin Bäumle, der Vater des langjährigen Präsidenten des Blasmusikverbandes Hochrhein, Harold Bäumle, stellt sich von 1922 bis 1956 als Vorsitzender in den Dienst des Vereins. Neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Feuerwehrkommandant gehört er viele Jahre dem Gemeinderat an. Als Chronist und Kassierer dokumentiert detailliert nach der Wiedergründung Gustav Baumgartner (1920-1928) das Vereinsgeschehen. Sein Satz. "So verlief die Veranstaltung zu aller Zufriedenheit" bedeutet, die Finanzen stimmen. Von 1992 bis 2002 gibt Peter Baumgartner, der Enkel von Gustav Baumgartner, als Vorsitzender dem Musikverein wertvolle Impulse. Dazu zählen die Open-Air-Blasmusikabende im Sommer, zu denen oft 300 bis 400 Gäste kommen.

Um Mitternacht werden die Lichter im Gemeindesaal und auf den Dorfplatz gelöscht, eine beeindruckende Atmosphäre entsteht bei den anschließenden Shows. Unter seiner Ära erlebt die Fasnacht, insbesondere der Musikerball „Eventcharakter“ und ist in der gesamten Region bekannt. Zusammen mit den Jazzgymnastikdamen des heutigen Sportvereins zaubern die Musiker ein originelles und fulminantes Showprogramm auf die Bühne.

Ob Szenen aus dem Musical "Grease" oder unter dem Motto "der Berg ruft", die Gäste sind begeistert. Damit auch die Familien am Vereinsleben teilhaben können, führt er die Ski-Tage ein. Unter seinem Vorsitz entsteht der freundschaftliche Kontakt mit einer Gruppe aus Balerno im schweizerischen Kanton Tessin. Während Baumgartner für ein reges Vereinsleben zuständig ist, dirigiert seit 2002 Ehrfried Bäumle mit Erfolg das Blasorchester. Bereits seit 1985 bis zur Übernahme des Taktstockes setzt er sich als Jugendausbildungsleiter für die Nachwuchsförderung ein.

Zu einem Fest gehört ein feierlicher Rahmen und dafür sorgt früher Thomas Bächle. Mit Geschick und Phantasie geben seine Dekorationen den Veranstaltungen das passende Ambiente. Noch heute legt der Musikverein großen Wert auf eine dem Anlass entsprechende Deko.

Charakterfestigkeit, Disziplin, Humor, Kameradschaft, Pflichtbewusstsein und Harmonie sind einige Tugenden, die 125-jährige Vereinsgeschichte erst ermöglichen.

Der Dirigent, der über Jahrzehnte den Musikverein vorbildlich und mit großem Engagement leitet, ist Josef Baumgartner (1934-1939) bekannt als "Musiksepp". Zu Fuß legt er einen Stumpen rauchend, den Weg zu seinen Musikern nach Harpolingen zurück. Die ihm nachfolgenden Dirigenten: Heinrich Jürgens (1947-1949), Karl Schmerbeck (1949-1950), Josef Baumgartner (1950-1959), Paul Kranich (1959-1961), Roland Bäumle (1961-1981), Alois Bächle (1982-1986), Heinz-Georg Linke (1986-1991), Peter Traub, Karl Otto Kaltenbacher (1992-2002) und Ehrfried Bäumle (2002 bis heute).