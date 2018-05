Harpolingen Musiker des MV Harpoingen zeigten schon immer viel Engagement

Musikverein von A bis Z: Der MV Harpolingen feiert 125-jähriges Bestehen. Ein Ausflug in die Geschichte zeigt, dass die Mitglieder schon immer kreativ und erfinderisch waren – nicht nur beim Musizieren.

Der Musikverein Harpolingen feiert am Wochenende, 8. bis 10. Juni, sein 125-jährige Bestehen. Wir blicken in einer Artikelserie unter dem Motto “Musikverein Harpolingen von A-Z“ auf wichtige Ereignisse und Personen in der Geschichte des Vereins zurück. Im heutigen dritten Teil widmen wir uns den Buchstaben K bis P

Konzerte werden zur Freude der Einwohnerschaft während der gesamten Vereinsgeschichte, besonders ab 1947 jährlich mehrmals angeboten. Daneben werden auch Gemeinschaftskonzerte mit anderen Musikvereinen durchgeführt.

Leistungsfähigkeit als Kulturträger: das zeigt der Musikverein über 125 Jahre im Dienste der Dorfgemeinschaft und darüber hinaus. Ob bei Veranstaltungen der Vereine im Ort wie beispielsweise bei der Einweihung des Wasserreservoirs (1956), dem Kuhstall-Fäscht der Guggenmusik, dem Dorfbrunnenfest der Feuerwehr oder bei Prozessionen und bei vielen weiteren kirchlichen und weltlichen Anlässen, der Musikverein ist durch sein Mitwirken eine bedeutende Bereicherung. Er selbst ist ebenfalls Ausrichter von Festlichkeiten. Dabei bedarf es immer wieder neuer Ideen und des Wandels. So gibt es die traditionellen Theaterabende an Weihnachten nicht mehr, auch das einst erfolgreiche Lochmühlefest ist Vergangenheit. Dafür ist der Adventsbrunch eine gut besuchte Veranstaltung. Den musikalischen Leistungsstand stellt das Orchester beim Wertungsspiel 2006 in Villingen-Schwenningen mit der Note “sehr gut“ unter Beweis. Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahre 1951 erreicht es mit der Ouvertüre “die weiße Dame“ die Note vorzüglich.

Musikhüsli wird liebevoll das ehemalige Probelokal genannt, in dem am 4. Februar 1933 die erste Vorstandssitzung stattfindet. Obwohl alle Bauleistungen in Eigenarbeit erbracht werden, muss der Verein beim Bezirksmusikverband Oberrhein eine Anleihe in Höhe von 250 Reichsmark beantragen. Am 16. Juni 1973 wird das Musikhüsli abgerissen. Anschließend finden die Proben im gemeindeeigenen Lagerschuppen statt, bevor das heutige neue Probelokal bezogen werden kann.

Naturalien gegen Instrumentenreparatur: Wer sein Instrument reparieren lassen will, muss bei der Firma Söhnlein in Steinen mit Speck, Mehl und Butter bezahlen. So geschehen in der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Dasselbe Zahlungsverfahren gilt auch fürs erste Halbjahr 1923. Hier betragen die Monatsbeiträge je zwei Liter Milch. Eine Spende von vier Millionen Reichsmark erhält der Verein am 25. September 1923. Da man sich damals davon kaum etwas kaufen kann, beschließen die Musiker, dem Dirigenten davon ein „Viertele“ zu spendieren.

Opfer der beiden Weltkriege haben große Lücken in den Musikerreihen hinterlassen.

Preismaskenbälle des Musikvereins an Fasnacht sind lange Jahre Bestandteil des närrischen Treibens. Beim ersten Maskenball 1925 werden Fasnachtsfiguren wie der “Moosteufel“, “die Schnitterin“ und der „Pfannenflicker“ prämiert. Zur Musikerfasnacht heute gehören der Musikerball unter einem Motto sowie die Kinderfasnacht mit Wurst und Wecken, gespendet von der Ortverwaltung, die traditionelle Rutschbahn und natürlich Guggenmusiken.