von Sara Göhring

Das Sinfonieblasorchester Nordwestschweiz hat am Sonntag im Kursaal zum zweiten Mal ein Konzert gegeben. Höhepunkt des von Dirigent Andrin Höltschi geleiteten Konzertes war der Solist Sergio Marrini, der die Blasmusiker auf der Violine begleitete. Drei Konzerte hat das Blasorchester am Wochenende gegeben. Vor dem Anlass am Sonntag in Bad Säckingen traten die Musiker bereits am Freitag im schweizerischen Rheinfelden und am Samstag in Muttenz auf.

Bei dem Projektorchester studieren rund 60 ambitionierte Amateure in einer kurzen und sehr intensiven Probenphase vielseitige Stücke ein, die sich hierbei alle am Thema Gegensätze orientieren. Damit soll Musikern die Möglichkeit geboten werden, auf einem hohen Niveau und mit breigefächerter Besetzung zu musizieren, erklärt Ben Karrer, der selbst in dem Orchester spielt.

Mit den anspruchsvollen Blasmusikwerken, die gespielt werden, sehen viele Vereinsmusiker die Chance, sich selbst zu verbessern, so Karrer. Dabei sind alle Musiker unbezahlt und es wird speziell darauf geachtet, junge Talente zu fördern. Die Musiker kommen hauptsächlich aus der Nordwestschweiz, aber auch aus dem angrenzenden Südbaden. Die Blasmusikszene sei nicht gerade populär und mit den Konzerten hoffe das Orchester auch auf neue Mitglieder aus anderen Gebieten, so Karrer.

Wichtig dabei ist der kostenlose Eintritt, der es jedem ermöglichen soll, sich die Blasmusik anzuhören. Der erste Programmpunkt war der erste Part von „Armenian Dances“ von Alfred Reed, bei dem die Melodien im Tanz passieren und der ein oder andere Zuschauer die Füße nicht am Boden behalten konnte. Daraufhin folgte das Stück „Sheltering Sky“ von John Mackey, dessen Titel soviel wie beschützender Himmel bedeuten soll. Mit den Melodien soll dem Hörer ein Gefühl von Weite vermittelt werden.

Der dritte Programmpunkt mit dem Stück „Luces y Sombras“ von Ferrer Ferran stellte den Höhepunkt des Abends dar. Bei dem Werk geht es um die Geschichte der Bevölkerung von Valencia, bei dem mitunter Ereignisse aus dem 19. und 20. Jahrhundert musikalisch aufgegriffen werden. Mit dem Auftreten des italienischen Solisten Sergio Marrini mit der Violine wurde Blas- und Streichmusik kombiniert.

Auf „Moving Heaven And Earth“ von Philip Sparke folgte das imposante Werk „Hymn To The Infinite Sky“ von dem japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa, mit dem das Orchester musikalisch Frieden zu übermitteln erhoffte. Abschließend wurde das beeindruckte Publikum, das einen Großteil des Kursaales einnahm, mit einem Arrangement von Johan de Meij der „Star Wars Saga“ von John Williams mit auf eine besondere Reise von der Erde ins Weltall genommen. Auch im kommenden Jahr soll das Projekt wieder stattfinden.