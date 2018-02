Bad Säckingen Musikalische Liebeserklärung: Vierte Auflage der Stadtgeschichten präsentiert Lied für Bad Säckingen

Die Bad Säckinger Stadtgeschichten von Journalist und Filmemacher Rainer Jörger gehen in die vierte Auflage und präsentieren im Mai im Kursaal die musikalische Liebeserklärung von Oliver Fabro an seine Stadt, in Alemannisch.

Bad Säckingen – Die Bad Säckinger Stadtgeschichten gehen weiter: Spannende und ungewohnte Blicke hinter die Kulissen einer Stadt, eingefangen von der Kamera, festgehalten in einer Multimediareportage. Die vierte Auflage der Stadtgeschichten von Journalist und Filmemacher Rainer Jörger in hochauflösender HDAV-Technik wird in zwei Showblöcken am Samstag, 4. Mai, 19 Uhr und am Sonntag, 5. Mai 2018 um 17 Uhr im Kursaal in Bad Säckingen präsentiert. Unterstützt wird die Multimediareportage vom SÜDKURIER Medienhaus und der „Sparkassen Kulturstiftung Bad Säckingen“.

Ausnahmen bestätigen die Regel: Oliver Fabro aus Bad Säckingen, Protagonist der Show 2017, ist wieder dabei. Doch nicht als Flamenco-Gitarrist. Er hat, inspiriert von Rainer Jörger, einen Song über Bad Säckingen geschrieben, quasi eine Liebeserklärung an seine Stadt, in Alemannisch: „D’ Stadt vum Trompeter“. Das Lied wird bei den Stadtgeschichten in zwei Versionen uraufgeführt: Elektrisch und akkustisch, beide werden im Handel erhältlich sein. Bürgermeister Guhl kann sich bereits vorstellen, Fabros Lied für die Stadtverwaltung zu verwenden, um Anrufenden die Zeit in der Warteschleife verkürzen. „Ich sehe mich in einem Biergarten sitzend. Es ist toll, dass es endlich einen Bad Säckinger Song gibt, das fehlte. Es ist identitätsfördernd.

“ Gabriele Wöhrle-Metzger, Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur ergänzt: „Da kommen Sommergefühle auf.“ Dem kann Andreas Gerber, Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Bad Säckingen, nur zustimmen: „Auch ich finde die Idee mit einem eigenen Song für die Stadt ganz super. Ein Format wie die Bad Säckinger Stadtgeschichten unterstützen wir immer wieder gerne als Medienpartner.“ Weitere Protagonisten sind auch der TV Bad Säckingen, das Bildungszentrum Christiani in Wallbach, der Filmemacher Gusty Hufschmid und Protagonisten der Partnerstadt Glarus Nord, darunter der Künstler Hansruedi Gallati. Außerdem wird es einen Film über Elektromobilität geben. Die Kindernachrichten gibt es nicht mehr, dafür wirken die jungen Studenten der Kinderuni mit.

Eintrittskarten

Der Vorverkauf der Eintrittskarten für die Show hat bereits begonnen. Karten kosten zwölf Euro an der Abendkasse (im Vorverkauf zehn Euro), Menschen mit Handicap, Schüler und Studenten zahlen neun Euro (sieben), Kinder bis elf Jahre fünf Euro (vier). Vorverkauf: Tourismus- und Kulturamt, SÜDKURIER-Geschäftsstelle, alle bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet (www.reservix.de).

Einige Höhepunkte der vergangenen Shows