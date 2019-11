Soll die illegal am Eggberg angelegte Mountainbike-Strecke genehmigt und wieder für den Betrieb freigegeben werden, müssen die notwendigen Unterlagen für eine Genehmigung in spätestens vier Monaten vorliegen. Ansonsten wird der vor etwa 20 Jahren illegal in Kommunal- und Privatwald zwischen Rippolingen und Bad Säckingen angelegte und lange Zeit auch von der Stadt geduldete Mountainbike-Trail zurückgebaut. Mit dieser Entscheidung reagiert der Bad Säckinger Gemeinderat auf den Umstand, dass das Vorhaben seit gut anderthalb Jahren nicht vorankommt.

Durch einen Abriss des Parcours soll verhindert werden, dass die seit anderthalb Jahren offiziell gesperrte Strecke weiterhin befahren werden kann, wie Bürgermeister Alexander Guhl darstellte. Das stelle die Stadt vor erhebliche Probleme – gerade wegen möglicher Haftungsansprüche und Eingriffen in den Straßenverkehr.

Denn kommt ein Mountainbiker auf der rasanten Abfahrt, auf der Spitzengeschwindigkeiten von 50 km/h ereicht und Sprünge von bis zu zehn Metern Weite vollführt werden, zu Schaden, haftet der Grundstückseigentümer. Das war auch der Grund für die Sperrung der Anlage im Juni 2018. Ein weiterer „Knackpunkt“, so Guhl, sei der Umstand, dass der Trail die viel befahrene Landstraße 152 kreuzt. Ein solcher Eingriff in den Straßenverkehr kompliziere die ganze Angelegenheit erheblich.

Bad Säckingen Mit Video von der Abfahrt: Der Mountainbike-Trail am Eggberg ist illegal. Nun kämpft ein 19-Jähriger um den Fortbestand der Strecke Das könnte Sie auch interessieren

Wie Guhl weiter darstellte sei der Austausch zwischen den Initiatoren des Trails und der Verwaltung sehr konstruktiv verlaufen. Auch Stadtförster Gabriel Hieke wies darauf hin, dass Anfragen der Radsportler stets schnell und lösungsorientiert abgearbeitet wurden. Auch wurde zwischenzeitlich der Verein Eggbergtrail gegründet. Aber eben: Ein offizieller Genehmigungsantrag liegt noch nicht vor. Und damit sei auch die Haftungsfrage noch nicht vom Tisch.

Wie der Vorsitzende des Vereins Eggbergtrail, Kevin Mann, dem Gemeinderat erklärte, halte sich der Verein strikt an die Vorgaben der Stadt: „Leider können wir nicht verhindern, dass einzelne Biker von auswärts die Strecke gelegentlich nutzen.“ Die Genehmigung der Strecke brauche der Verein hingegen dringend, um alle weiteren Fragen mit der Versicherung zu klären. Im Übrigen stünde der Stadt der Erhalt des Trails nach Manns Dafürhalten gut zu Gesicht. Denn: „Eine Fahrradstadt sollte nicht nur Angebote im Bereich des konventionellen Fahrradfahrens vorhalten.“

Bad Säckingen Wo gibt es in der Region legale Mountainbike-Alternativen zum gesperrten Eggberg-Trail? Hier drei Möglichkeiten für eine rasante Abfahrt Das könnte Sie auch interessieren

Während Grünen-Stadtrat Matthias Geck dafür plädierte, die Mountaionbiker bei den Anträgen zur Legalisierung der Strecke zu unterstützen, stellte Frank van Veen (UBL) klar, dass oberstes Ziel sein müsse, die Stadt aus den Haftungsfragen herauszuhalten: „Wichtig ist dabei, dass alle Beteiligten weiter vertrauensvoll zusammenarbeiten. Aber es müssen nun auch endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden.“