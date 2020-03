Bad Säckingen vor 2 Stunden

Mountainbikefahrer verletzt sich bei Sturz schwer und wird mit Hubschrauber in die Klinik geflogen

Der 47-Jährige Mountainbikefahrer kam am späten Nachmittag auf einem Mountainbiketrail zu Fall und musste per Rettungshubschrauber in die Klinik. Auch Feuerwehr und Bergwacht waren im Einsatz.