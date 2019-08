von sk

Der 125er Roller mit WT-Kennzeichen wurde laut Polizei am Mittwoch gegen 17 Uhr auf einem Parkplatz in der Wernergasse verschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen war der Roller verschwunden. Er tauchte gegen 8 Uhr beim Festplatz wieder auf. Zündschloss, Lenkradschloss und die Verkleidung waren erheblich beschädigt, so dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbar ist. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.