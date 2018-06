Bad Säckingen Motorradfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Ein Autofahrer übersah beim Queren einer Kreuzung einen Motoradfahrer und stieß mit dem Zweirad zusammen. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer kam es am Freitag gegen 17.20 Uhr auf der Lindenstraße in Hochsal. Von Richtung Binzgen her kommend wollte laut Polizeibericht ein 82 Jahre alter Mann mit seinem Citroen die Kreuzung in Richtung Albbruck überqueren. Dabei übersah er einen 59 Jahre alten Motorradfahrer, der von Laufenburg kommend in Richtung Rotzel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, so dass der Kradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Das DRK brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.