Mit der modernen Architektur ist das so eine Sache. Die einen hegen Begeisterung für alles, was nicht mehr nach herkömmlichem Haus aussieht. Andere sprechen bei den kleinsten Bauhaus-Reminiszenzen von überdimensionalen Schuhschachteln mit Schießscharten. Ich bekenne an dieser Stelle zwar meine Neigung zu eher Traditionalistischem. Dennoch habe ich hier einen Ausflugstipp für alle, die eine gewisse Begeisterung für neue Architektur haben – vor allem dann, wenn sie in Verbindung mit modernsten Bautechnologien entstanden ist: Das Nest in Dübendorf bei Zürich. Es wurde gebaut von der Eidgenössichen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) und der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag). Das Sensationelle: „Es ist das weltweit erste bewohnte Haus, das nicht nur digital geplant, sondern – mit Robotern und 3D-Druckern – auch weitgehend digital gebaut wurde“, sagen die beiden Bauherren.

Also deshalb mein Ausflugstipp: Das eigenwillige Gebäude ist absolut sehenswert und es werden regelmäßig Führungen angeboten. Die beiden eidgenössischen Institute Empa und Eawag forschen gerade vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit in alle erdenklichen Richtungen. Und zwar wirklich in alle. Den innovativsten Ansatz findet man auf dem Nest-WC. Dünger aus Urin, heißt es da auf einem Infoschild in der Toilette. Und so liest man im Zuge seiner Erleichterung: „Sie helfen gerade mit, den Nährstoffkreislauf zu schließen. Ihr Urin wird zusammen mit dem aller anderen Spenderinnen und Spendern im Untergeschoss zu Dünger verarbeitet. Vielen Dank für Ihre Spende.“ Also, ich halte das für eine ganz nachhaltige Idee, für die ich gerne spende. Nach einer Spendenquittung habe ich allerdings vergeblich gefragt.