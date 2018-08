von Susanne Kanele

In Zeiten des Fachkräftemangels sind Ideen gefragt. Und so musste jetzt auch die Aqualon-Therme ganz neue Wege beschreiten, um ihren Bedarf an Schwimmmeistern für die Therme innen und den Schwimmbereich außen, abzudecken. In diesem Fall hat die Therme die Ausbildung ihrer Mitarbeiter selbst übernommen.

Suche nach Schwimmmeistern

„Bereits zu Beginn des Jahres haben wir uns auf die Suche nach weiteren Schwimmmeistern gemacht“, erklärt Aqualon-Geschäftsführer Franc Morshuis. Doch sie blieb erfolglos. „Auch bei der Agentur für Arbeit haben wir nachgefragt“. Weil der Anspruch der Aqualon-Therme an die Mitarbeiter über die eigentliche berufliche Qualifikation hinausgehen, setzte die Geschäftsleitung den Hebel einfach anders an. „Unsere Mitarbeiter sollen auch Dienstleister sein, die pro aktiv und kundenorientiert arbeiten“, sagt Morshuis. Darum machte sich die Therme auf die Suche nach diesen Leuten, die genau diese Eigenschaften mitbringen.

Ausbildung in der Aqualon-Therme

„Den Rest – so haben wir uns überlegt – machen wir einfach selbst“, erklärt Morshuis. Das heißt, die Ausbildung der Leute zu Schwimmmeistern, hat die Aqualon-Therme übernommen. „Die einzige Bedingung außer den genannten Kriterien war, dass die Leute schwimmen können“, erklärt er. „Natürlich ist es ein eher ungewöhnliches Utensil beim Vorstellungsgespräch, eine Badehose mitzubringen“. War das eigentliche Vorstellungsgespräch beendet, mussten die Kandidaten unter den prüfenden Augen des Fachangestellten für die Bäderbetriebe in der Aqualon-Therme, Daniel Klein, ihren Runden im Schwimmbecken drehen.

Insgesamt fünf Mitarbeiter

Insgesamt fünf neue Mitarbeiter hat die Therme auf diesem Weg gefunden. Nach Erhalt des Arbeitsvertrages, wurde sofort mit der Ausbildung als Rettungsschwimmer begonnen. Die Aufgaben waren klar vorgegeben, aber auch der Zeitraum, in dem die Ausbildung beendet sein musste.

„Alle mussten sehr motiviert an die Sache herangehen“, so Morshuis weiter. Inzwischen ist die Ausbildung beendet und alle fünf Mitarbeiter sind in der Therme eingesetzt. „Bisher hatten wir von unseren Gästen nur positive Rückmeldungen“, freut sich der Geschäftsführer und bereut nicht, diesen nicht alltäglichen Weg der Mitarbeitersuche gegangen zu sein.

