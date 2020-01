von Jürgen Scharf

Die operettenlose Zeit in Bad Säckingen ging am Montag zu Ende: Glanz und Gloria brachte die „Lustige Witwe“ ins Gloria-Theater mit viel Melodienseligkeit und Dreivierteltakt, Herzschmerz und Nachtclub-Flair. Zu sehen war die populärste Operette, ein Höhepunkt des Genres Tanzoperette, mit großen Tanzszenen und schmissigen Ensembles („Das Studium der Weiber ist schwer“).

Ins Pariser Nachtleben führte der Cancan in der Lustigen Witwe von Franz Lehár, aufgeführt im Bad Säckinger Gloria-Theater. | Bild: Jürgen Scharf

Höchst vergnüglich war, den widerspenstigen Heiratskandidaten Danilo ins Separee des Nachtlokals „Maxim“ zu begleiten, den Liebesstreit um die Millionenwitwe Hanna Glawari mitzuverfolgen, deren Geld im Kleinstaat Pontevedrino bleiben und die bankrotte Staatskasse aufbessern soll, und sich von Pariser Frivolitäten in dem frechen Cancan „Das hat Rass“ mitreißen zu lassen.

Das operettenerfahrene Bad Säckinger Publikum weiß längst, wie der patriotische Heiratsdeal von Graf Danilo ausgeht. Hat er doch ehrliche Absichten mit seiner Jugendliebe Hanna Glawari. Die anderen Gentlemen, lauter Profiteure von Hannas 500 Millionen, werden leer ausgehen.

Franz Lehárs berühmteste Operette bringt vieles zusammen: einen verdächtigen Fächer, eine zu Herzen gehende Märchenballade vom Waldmädchen Vilja und dem liebeskranken Mann und bei jedem Aktschluss Ballfeste, mal pariserisch, mal Balkanfolklore, mal Rüschenrock schwingende, kreischende Grisetten im Tanzrausch.

In dieser Inszenierung von Ivaylo Guberov, einer Koproduktion des Thalia Theaters Wien mit dem Opernhaus Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) und der Kammeroper Prag wurde der Text leicht aktualisiert („Pontevedrino first!“) und der Spieß umgedreht: Die Glawari lässt die Männerwelt nach ihrer Pfeife tanzen. Frauke Schäfer in der Titelrolle war stimmlich indisponiert („bin fürchterlich verkühlt“), bot mehr Sprechgesang, sang aber doch das Liebesduett „Lippen schweigen“.

Lebemann Graf Danilo (Michael Kurz) in den Fängen der Pariser Grisetten. Operettenszene aus der „Lustigen Witwe“ im Gloria-Theater. | Bild: Jürgen Scharf

Für ihr Auftrittslied und das Vilja-Lied (auswendig gesungen) sprang ihre österreichische Kollegin Heidi Manser ein, die dafür viel Szenenapplaus erhielt. Eigentlich spielte sie die Valencienne, die Ehefrau des Gesandten, die dem jungen Camille de Rosillon schöne Augen macht, aber doch „eine anständige Frau“ sein will.

Trotz des reizenden, leichten lyrischen Soprans der Manser, die beide Rollen drauf hat, fehlte etwas die warme, dramatische Stimmfarbe Schäfers.

Graf Danilo (Michael Kurz) bewegte sich recht gewandt und elegant und mit einem angenehmen Operettentenor auf dem diplomatischen Parkett und als Gigolo in der amourösen Pariser Glitzerwelt der Lebedamen mit Namen wie Lolo, Dodo und Joujou.

Eine üppige Tenorpartie füllte Martin Mairinger als schwärmerisch verliebter Rossilon aus. Chor, Ballett und Orchester des Opernhauses Usti wurden vom Leiter des Nordböhmischen Theaterorchesters, Milan Kanak, dirigiert. Eine gemischte Besetzung also, mit tschechischen und Wiener Kräften und deutschsprachigen, textverständlichen Sängern, die in diese „Lustige Witwe“ etwas von leichter Eleganz und eleganter Leichtigkeit hineinbrachten. Das Publikum applaudierte lang und freudig.