Die Stadtbücherei Bad Säckingen startet in den Sommerferien wieder die Aktion „Heiß auf Lesen“. Ab Dienstag, 16. Juli, können Kinder aus einer Reihe von besonderen Büchern auswählen, bis zu zwei Bücher pro Ausleihe davon aussuchen und während der Sommerferien in die faszinierende Welt der Bücher eintauchen. Das Angebot richtet sich an die künftigen Zweit-, Dritt- und Viertklässlerin. Bei den Büchern handelt es sich ausschließlich um Neuerscheinungen, die extra für die Aktion zur Leseförderung angeschafft worden sind.

Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, bei der Rückgabe eine Bewertungskarte ausfüllt und ein paar Fragen zu den gelesenen Büchern beantwortet, wird mit einer Urkunde belohnt. Diese Beurteilungen kommen alle in eine Lostrommel. Zum Abschluss der Aktion, die bis 14. September dauert, werden dann Preise verlost. Ab sofort können sich die Kinder für „Heiß auf Lesen“ in der Stadtbücherei anmelden. Die Stadtbücherei Bad Säckingen beteiligt sich inzwischen zum dritten Mal an der Aktion der Fachstelle für öffentliches Bibliothekswesen im Regierungspräsidium Freiburg. An der Aktion vor zwei Jahren nahmen 85 Kinder teil.

160 Bücher aus vier Genres

Für die Aktion hat die Stadtbücherei 160 Bücher, alles Neuerscheinungen, angeschafft. Nach der Verlosung der Preise am Dienstag, 17., und Donnerstag, 19. September, jeweils um 18 Uhr in der Stadtbücherei, gehen die Beurteilungen aus der Lostrommel weiter nach Freiburg ins Regierungspräsidium, Fachstelle für öffentliches Bibliothekswesen. Dort werden dann weitere Preise verlost. Die Teilnahme am Leseclub ist an keine Ausleihkarte aus der Stadtbücherei gebunden.

Bereits im Vorfeld haben die Leiterin der Stadtbücherei, Martina Huber, und ihr Team anhand einer Bücherliste die Büchern für die Altersklassen der ersten bis vierten Klasse aus den Bereichen Krimi, Sachbücher, lustige Geschichten oder Romane ausgesucht und eingekauft. Erst wenn die Aktion im September beendet ist, sind diese Bücher für alle Kinder in der Stadtbücherei Bad Säckingen zugänglich.

„In dieser Zeit sperren wir den Bereich mit diesen besonderen Büchern ab, der nur von den Mitgliedern des Leseclubs betreten werden darf“, erklärt Leiterin Martina Huber. Diese Aktion ist ein weiterer Schritt zur Leseförderung für Kinder und Jugendliche in der Stadtbücherei.