von Michael Gottstein

Mit Worten des Dankes und dem Ausdruck des Bedauerns hat der Leiter der Volkshochschule Bad Säckingen (VHS), Bernd Crößmann, die Dozentinnen Christine Zipser und Alexandra Kürz verabschiedet. Sie hatten mit ihren Kursen das Angebot der VHS über viele Jahre hinweg mitgeprägt.

Dank für die Einsatzbereitschaft

VHS-Dozenten müssten für ein attraktives Angebot sorgen, damit genügend Teilnehmer kommen, sagte Crößmann. In dieser Hinsicht habe es mit den Beiden nie Probleme gegeben, eher habe man sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie denn alle Interessenten unterzubringen seien. Im Namen der VHS und der Kursteilnehmer, die schöne Erinnerungen mitgenommen hätten, dankte er den Dozentinnen für ihre Einsatzbereitschaft. „Vielleicht kommen sie eines Tages wieder“, sagte Crößmann und bot allen Bürgern, die „gute Ideen haben“, an, sich bei der VHS als Dozent vorzustellen.

Zwergenstübchen findet Nachfolgerin

Christine Zipser hat zehn Jahre lang das Kinderturnen für Ein- bis Zweijährige unter dem Namen „Zwergenstübchen“ geleitet. Sie selbst hatte einst mit ihrer Tochter an einem entsprechenden Kurs teilgenommen und beschlossen, die Nachfolge der scheidenden Dozentin anzutreten.

Stillsitzen auch wichtig

Die Kinder lernten bei ihr nicht nur Laufen und Bewegung, sondern auch Stillsitzen. „Rituale sind für Kinder ganz wichtig“, erklärte die Dozentin, die gerade mit Blick auf das Stillsitzen „auch an die zukünftigen Lehrer“ gedacht hatte. Nun möchte sie sich auf ihren Beruf als Modistin konzentrieren; ihre Nachfolgerin ist Conny Langguth.

Beginn in Harpolingen

Alexandra Kürz hat ungefähr sieben Jahre lang Kurse in Bauchtanz, internationaler Folklore und Entspannung gegeben. Zunächst hatte sie orientalischen Tanz in Harpolingen unterrichtet. Wegen der beengten räumlichen Situation auf dem Wald hatte sie sich in Bad Säckingen vorgestellt, wo sie gleich engagiert wurde.

Angebot trifft Marktlücke

Offenbar hatte sie eine Marktlücke entdeckt, denn aus anfänglich zwei Kursen wurden fünf bis sechs Wochenkurse, in denen sich nebst Neulingen auch ein treues Stammpublikum versammelte. „Es war eine gute Gemeinschaft von ganz unterschiedlichen Frauen, die sich sonst nicht kennengelernt hätten“, sagte die Dozentin, die stets den Anspruch, immer etwas Neues anzubieten, an sich selbst gestellt hatte. Nun widmet sie sich ihren weiteren Interessen, schließt aber nicht aus, später erneut Kurse anzubieten. Beide Dozentinnen lobten die gute, unkomplizierte Zusammenarbeit mit der VHS.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein