von Bernadette André

Bad Säckingen (bma) Ein ereignisreiches Jahr mit vielen Veranstaltungen ließ Präsident Peter Haußmann bei der Hauptversammlung der Deutsch-Japanischen Gesellschaft/Freundeskreis Nagai-Bad Säckingen Revue passieren.

27 öffentlichen Veranstaltungen hatte der Verein im vergangenen Jahr angeboten. Dazu gehörten Kochkurse, Kalligraphie-Workshops, Kindernachmittage, ein Sommerfest, Vorträge und verschiedene andere Angebote, die allesamt gut besucht waren. Besondere Attraktionen waren die Errichtung des Torii von Robin Heckmann im Teich vor der Villa Berberich und die Foto-Ausstellung „Japans Meisterwerke der Holzarchitektur“, die rund 600 Besucher gesehen haben. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch einer Delegation aus der Partnerstadt Nagai im September. Die Delegation bekräftigte die Einladung an die Bürger Bad Säckingens, anlässlich der olympischen Spiele 2020 in Tokyo nach Japan zu reisen und die Stadt Nagai zu besuchen.

Für das laufende Jahr ist wieder ein breit gefächertes Programm mit Kochkursen, Ausstellungsbesuchen und Kalligraphie-Workshops geplant sowie eine Lesung in der Reihe „Lesung in fremden Gärten“ zusammen mit dem Freundeskreis der Stadtbücherei. Als neues Angebot wird am 25. April ein Ikebana-Workshop (Blumengestecke) in Bad Säckingen stattfinden. Hinzu kommen Angebote für Kinder wie österliches Origami und ein Kindernachmittag mit Kamishibai-Papiertheater anlässlich des japanischen Kinderfests „Kodomo no Hi“ im Mai.

Ein Höhepunkt für den Verein verspricht die Reise nach Japan vom 29. Juli bis zum 11. August zu werden. Hierzu liegen bereits 14 schriftliche Anmeldungen vor. Die Kosten sollen mit Flug und Hotel zwischen 3000 und 3500 Euro liegen. Sehr erfreut zeigte sich Haußmann darüber, dass das Engagement in Sachen Japan durch eine wachsende Mitgliederzahl, derzeit sind es 173, belohnt wird. Die Öffentlichkeitsarbeit findet mittlerweile auch in den sozialen Medien statt, wo der Verein mit einem Facebook-Auftritt vertreten ist.

Wie Schatzmeister Martin Kugler berichtete, ist der Verein auch finanziell gut aufgestellt. Die Einnahmen aus Spenden und Mitgliederbeiträgen übertrafen im vergangenen Jahr deutlich die Ausgaben.

Nur geringe Veränderungen haben die Vorstandswahlen ergeben. Einstimmig für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt wurden Präsident Peter Haußmann, Schatzmeister Martin Kugler sowie die Beiräte Madoka Kühlbrey, Torsten Schneider und Karin Herzog. Zur Schriftführerin wurde die bisherige Vizepräsidentin Inga Bloss einstimmig gewählt, zum Vizepräsidenten Wolfgang Schmidt, der bisherige Schriftführer. Kassenprüfer bleiben Barbara Huber und Helmtrud Finger.