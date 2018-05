Bad Säckingen Mit dem Cello auf dem Rad unterwegs: Ida Riegels aus Dänemark macht auf Konzertreise Halt in Bad Säckingen

Die Cellistin und Komponistin Ida Riegels macht auf ihrer Konzertreise Halt in Bad Säckingen. Der Auftritt in altkatholischer Kirche St. Peter und Paul begeistert Besucher.

Brauchen Musiker Erholungsphasen zwischen ihren Konzerten? Nicht unbedingt, wie die dänische Cellistin und Komponistin Ida Riegels beweist: Per Fahrrad legt sie derzeit 1000 Kilometer von der Rheinquelle bis zur Mündung zurück und gibt dabei 35 Konzerte. Den neunten Auftritt hatte sie am Sonntag in der altkatholischen Kirche St. Peter und Paul auf dem Aufriedhof. Die Bewegung an der frischen Luft mache den Kopf frei und helfe ihr, sich bei den Konzerten voll zu konzentrieren, erklärte Ida Riegels, die ihr naturholzfarbenes Cello in 800 Arbeitsstunden selbst gebaut hatte. Bereits 2017 folgte sie per Rad den Spuren Bachs – und ihm verdankt sie die Inspiration für ihre eigenen Kompositionen. Ähnlich wie in dessen Cello-Suiten tauchen auch bei Ida Riegels Grundformen wie Tonleitern und Dreiklangsbrechungen auf, die nach dem Prinzip von Variation und Wiederholung verarbeitet werden und interessante harmonische Modulationen durchlaufen. Ihre Werke verlassen nicht den Boden der Tonalität und folgen auch keinen abstrakten Kompositionsprinzipien, sondern bieten einen sinnlichen Hörgenuss und appellieren an die Gefühle der Zuhörer, die reichlich Beifall spendeten.

Als Hommage an Bach spielte sie dessen Cello-Suite in G-Dur mit Präzision, Ernsthaftigkeit und Sinn für melodische Schönheit. Ihr „Capriccio Nero“ begann mit einem markanten Glissando, dem Tremoli in expressiv aufgeladenem Ton und Forte-Passagen folgten. Dieser abgründige Rahmen wurde von einem Mittelteil kontrastiert, der von einem leicht getupften Thema bestimmt war, das in seiner rhythmischen Prägnanz an stilisierte Tänze erinnerte. Im „Capriccio alla Labirinto variierte sie Dreiklangsbrechungen, deren Modulationen nicht auf eine klare Grundharmonie zielten, sondern bewusst vage gehalten wurden, wozu auch die impressionistische, auf klare Herausarbeitung einzelner Töne verzichtende Spielweise passte. Und ihr „Capriccio Rosso war auf einem G-Dur-Akkord aufgebaut und zeigte, wie man aus einem Minimum an Material ein Maximum an Ausdruck herausholen kann.

Die Fantasie der Zuhörer war gefragt, als es galt, einen Titel für ein namenloses Werk zu finden. Damit möchte die Musikerin erfahren, wie der jeweilige Zuhörer dessen Charakter empfand. In „Broken Dove“ stimmte sie eine zarte Vokalise über einer Pizzicato-Begleitung an. Dem Rhein und dessen berühmtester Jungfrau gewidmet war die Komposition „Die Lorelei“. Die ruhelosen Tremoli symbolisierten die Wellen des Rheins und deuteten das tragische Ende der Liebesgeschichte an, während der liedhafte Mittelteil an den betörenden Gesang der Lorelei erinnerte.