von Hrvoje Miloslavic

Ein wichtiger Träger der kulturellen Verbundenheit und Traditionspflege zwischen den Regionen beiderseits des Hochrheins ist die seit 1925 existierende Fricktalisch-Badische Vereinigung für Heimatkunde (FBVH). Landesgeschichtlich Interessierten ist das Jahrbuch unter dem Titel „Vom Jura bis zum Schwarzwald„ ein Begriff. Im Haus Fischerzunft stellte am Tag der deutschen Einheit die unter der Präsidentschaft von David Wälchli stehende FBVH ihre inzwischen 92. Ausgabe vor.

Laufenburg Heimatforscher blicken nach Todtmoos Das könnte Sie auch interessieren

Bei aller Verehrung von Historie und Tradition lässt die FBVH auch die Einsicht erkennen, gewisse Konzessionen an den Zeitgeist zu machen. In neuer Aufmachung präsentierten Präsident Wälchli und Redaktionsteamleiter Linus Hüsser einen sehr übersichtlich und reich illustrierten 92. Band, der in puncto wissenschaftliche Qualität wie Quellen-, Abbildungs- und Literaturnachweise sowie Fußnotenapparate erwartungsgemäß keinerlei Wünsche offenlässt.

Hochsal, Niederwihl, Schachen Die Gerteis zählen zum Hotzenwälder Urgestein Das könnte Sie auch interessieren

Der Wechsel der Buchdruckerei habe neue Absprachen nötig gemacht und sei auch für die leichte Verzögerung des Erscheinungstermins verantwortlich, erklärte Wälchli. Das Format ist beibehalten worden. Angesichts des neuen Layouts und des inzwischen in Mode gekommenen Mattdrucks werden sich treue Jahrbuchleser jedoch auf eine Veränderung des Lektüreerlebnisses einstellen müssen. Mit 140 Seiten ist der Band um einige Seiten stärker als in den vergangenen Jahren. „Ich freue mich schon auf die Reaktionen“, erklärte Hüsser.

Hochsal, Niederwihl, Schachen Die Gerteis zählen zum Hotzenwälder Urgestein Das könnte Sie auch interessieren

In inhaltlicher Hinsicht bildet die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg einen thematischen Schwerpunkt. Gleich drei Autoren beschäftigen sich mit den wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen der Bevölkerung in Südbaden. So beleuchtet Wolfgang Bocks die „Schweizer Hilfe für badische Notstandsgebiete 1945-1949“, während sich Franz Schwendemann der „Winterhilfe 1946 bis 1949 des Bezirks Laufenburg für die Schulkinder der badischen Nachbarschaft“ widmet.

Wehr Erwachsenwerden auf die harte Tour Das könnte Sie auch interessieren

Aktuell gibt sich der Beitrag der Bad Säckinger Stadtarchivarin Eveline Klein, die „Fremdlinge, Flüchtlinge und Vertriebene in Säckingen nach dem Zweiten Weltkrieg„ untersucht hat. Einen Beitrag zum Artikel Kleins in Gedichtform unter dem Titel „Heimet“ hat Evelin Böhm-Haenchen geleistet. Den thematischen Anschluss an eine schwere Zeit, die von Entbehrungen, Hunger und Leid geprägt war, findet der Beitrag von Gerhard Trottmann. Kommt doch in den Kunststickereien der Textilkünstlerin Mathilde Riede-Hurt (1906-1988) die Verarbeitung so manchen traumatischen Erlebnisses zum Ausdruck. Bereichert wird der Band einmal mehr von einem Beitrag Adelheid Langs. Die ehemalige Münsterarchivarin entdeckte Ende der 1980er-Jahre Partituren, die als Kompositionen von Johannes Westermeyer identifiziert werden konnten.

Bad Säckingen Seit 30 Jahren im Einsatz für den Aufriedhof Das könnte Sie auch interessieren

Ihren Beitrag widmet Lang den Kompositionen Westermeyers, dessen Werke im November 2018 im Bad Säckinger Münster eine (Ur-)Aufführung erlebten, sowie der „Musik am Säckinger Damenstift 1790“. Freunde der Archäologie kommen bei Luisa Galiotos Aufsatz über „Die sogenannte kleinere römische Wasserleitung in Münchwillen“ auf ihre Kosten.

Lesenswert

„Volkskundliche Betrachtungen zum Wittnauer Fasnachtsfeuer“ von Werner Fasolin, „Biermarken als Dokumente der Regionalgeschichte – Brautradition in Säckingen„ von Jürgen Wild sowie Erkenntnisse von Edith Hunziker über Die Burg Laufenburg, die sich laut Untertitel „von der Ruine zum Tummelplatz und zum beschaulichen Aussichtspunkt“ entwickelt hat, runden ein lesenswertes Jahrbuch ab.