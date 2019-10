von Susanne Kanele

Rund 50 Prozent aller Abiturienten wissen nicht, was sie später machen möchten. „Das“, so Stefan Tritschler, Lehrer am Scheffel-Gymnasium, „ist auch dem G8 geschuldet, weil die Schüler beim Abitur gerade mal 17 Jahre alt sind“. Doch auch Erika Breiling, Leiterin der Rudolf-Eberle-Schule weiß: „Die Schüler verlieren gerne aus den Augen, was wann passieren soll, auch wenn sie, wie bei uns, bereits älter sind“.

Auftaktgespräch mit Schulleitern

Der Berufsnavigator der Volksbank Rhein-Wehra steht wieder vor der Tür und damit das Auftaktgespräch mit den Schulleitern der teilnehmenden Schulen. Im Rahmen der Bildungspartnerschaft führt die Volksbank, inzwischen zum zwölften Mal gemeinsam mit den Schülern des Scheffel-Gymnasiums und der Rudolf-Eberle-Schule, am Mittwoch, 13. und Donnerstag, 14. November, den Berufsnavigator durch.

Individuelles Stärenprofil erstellen

Dieses Berufsorientierungs-Verfahren ist in Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg entwickelt worden und soll die Stärken der einzelnen Schüler ermitteln. Dadurch soll sich eine Tendenz der Berufswahl entwickeln. Bisher mit großem Erfolg: „Viele Schüler sind überrascht, was dabei herauskommt“, so Tritschler, der die Schüler im Rahmen des Berufsnavigators begleitet. Denn oft hätten sich die Schüler selbst ganz anders eingeschätzt. „Darum ist es wichtig, dass beim Erstellen des individuellen Stärkenprofils, nicht nur die eigene Einschätzung mit einfließen, sondern auch, wie sie von ihren Schulkameraden gesehen werden“, erklärt Pirmin Feger, Personalleiter der Volksbank Rhein-Wehra.

Während der Veranstaltung mit dabei ist auch ein Berufsnavigator-Experte, der das jeweilige Stärkenprofil mit den Schülern bespricht und ein daraus entstandenes Berufsbild einfließen lässt. Und auch wenn das Ergebnis bekannt ist, bleiben die Schüler damit nicht allein. „Als erweiterte Hilfestellung bei der Berufsorientierung werden den Teilnehmern konkret Unternehmen aus der Region genannt, die für die ausgewerteten Berufsbilder ein passendes Praktikum oder sogar eine Ausbildungsmöglichkeit anbieten können“, so Feger weiter. Mittelfristig soll damit eine regionale Plattform für Unternehmen und Ausbildungssuchende geschaffen werden.