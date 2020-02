Die bekannte Bad Säckinger Confiserie Mutter plant ihren Umzug – und eine kräftige Vergrößerung der Produktionsräume. „Bis spätestens Mai 2022 soll der Umzug vollzogen sein“, verrät Firmeninhaber und Geschäftsführer Rafael Mutter auf Anfrage unserer Zeitung. Wohin der Confiserie-Betrieb, der sich vor allem durch Krokant einen Weltruf erworben hat, ziehen wird, steht noch nicht fest. Dass die Firma Bad Säckingen treu bleibt, scheint aber sicher. „Wir haben hier eine Zusage für ein Grundstück, unterschrieben ist aber noch nichts“, so Mutter.

Das Stammhaus am Obersäckinger Bächleweg stößt schon seit längerem an seine Grenzen – vor allem in der Hochsaison, wenn Pralinen und Krokant für das Weihnachts- und Ostergeschäft produziert werden. Hauptsächlich mit Krokant ist das Bad Säckinger Unternehmen in den vergangenen Jahren gewachsen – und wenn es nach Rafael Mutter geht, soll dies auch so weiter gehen. „Wir brauchen mehr Platz, um unsere Abläufe in der Produktion zu optimieren“, so Mutter. Am neuen Standort soll es mehr Parkplätze und auch bessere Bedingungen für die Logistik geben. Und natürlich ist auch ein Verkaufsshop für die vielen Pralinensorten geplant – so wie bisher in Obersäckingen. Das bisherige Produktionsgebäude – das Elternhaus von Rafael Mutter – steht bereits zum Verkauf. „Das hat natürlich für einige Gerüchte gesorgt“, meint der Firmeninhaber. An einen Wegzug sei aber nie gedacht worden, beruhigt er. Auch das dritte Standbein des Unternehmens, das beliebte Café in der Freiburger Altstadt, stehe nicht zur Disposition. Ganz im Gegenteil: Am künftigen Bad Säckinger Standort denkt Rafael Mutter über ein eigenes Café nach. Dies habe allerdings derzeit noch keine Priorität und werde erst einmal zurückgestellt. Es sei aber sein Wunsch, sich mit dem Mutter-Sortiment der Öffentlichkeit besser zu präsentieren.

Vergrößern will sich Mutter vor allem im Segment Krokant. „Wir wollen neue Märkte erschließen und weiterhin in der bekannt hohen Qualität liefern – ohne in den Massenmarkt abzudriften“, so Mutter. Krokant gibt es nicht nur in verschiedenen Geschmacksrichtungen – beispielsweise als fruchtiges Himbeerkrokant oder die exotische Variante mit Urwaldpfeffer – sondern auch in unterschiedlichsten Formen. Zum Füllen als Kugeln, dünnwandige Eier oder Herzen. Oder als Plättchen in allen denkbaren Formen. „In der Vielfalt der Formen und Sorten gehören wir sicher zu den Marktführern“, so Mutter selbstbewusst. Viel Handarbeit und technisches Know-How sorgen zudem für eine hohe Präzision, damit alle Teile exakt gleich groß, gleich schwer und gleich dick sind. Entwickelt und zur Marktreife gebracht wurde diese Technik von Rafaels Vater Bernhard Mutter, der den Confiserie-Betrieb im Jahr 1971 gründete.

Ob in Stern-, Kuppel-, oder Herzform, als Schale zum Füllen oder gleich als kleiner Gugelhupf: So vielseitig und präzise wird das Krokant aus Bad Säckingen hergestellt. | Bild: Obermeyer, Justus

In dieser Woche nahm das Bad Säckinger Unternehmen an der 50. Internationalen Süßwarenmesse in Köln teil – genauer gesagt an der dort integrierten Messe „Pro Sweet“. Dort sind es vor allem Zulieferer der Süßwarenindustrie, die sich dem Fachpublikum vorstellen. Namhafte Feinkost-Hersteller aus der ganzen Welt finden hier unter anderem Produzenten von einzelnen Zutaten – wie beispielsweise den feinen Krokant aus Bad Säckingen. Wie kleine Schmuckstücke wurden die Krokantexponate in Rahmen und Vitrinen präsentiert, ganz dem Mutterschen Credo: Es ist ein hochwertiges Produkt, das in Bad Säckingen hergestellt wird. Und das rechtfertigt natürlich auch seinen Preis.

Ein echter Hingucker – und liegt auch gut auf der Zunge: Mutters Krokantprodukte. | Bild: Obermeyer, Justus

Für die Bad Säckinger Confiserie Mutter ist es der erste Messeauftritt seit den 1990er-Jahren. „Damals nahmen meine Eltern an Konditorenmessen teil“, erinnert sich Rafael Mutter. Die internationale Kölner Messe hat nun ein ganz anderes Zielpublikum. Für Mutter geht es auch nicht darum, nun mit vollen Auftragsbüchern heimzukehren, sondern um neue potentielle Kundenbeziehungen. Schon jetzt liefert Mutter seinen Krokant nach ganz Europa, ja sogar bis nach Japan. „Vom ersten Produktmuster bei zur Marktreife dauert es einige Monate“, erklärt Mutter. Im besten Fall geben die neu gewonnenen Kunden dem Unternehmen am künftigen Standort einen kräftigen Schub.

Confiserie Mutter

Vor 47 Jahren gründete Bernhard Mutter seine eigene Confiserie in der Säckinger Metzgergasse. Später zog er in den Bächleweg nach Obersäckingen um. Vor einigen Jahren übernahm Rafael Mutter das Geschäft seines Vaters. Heute ist aus dem einst kleinen Handwerksbetrieb ein mittelständisches Familienunternehmen mit 45 Angestellten geworden. Neben dem Bad Säckinger Produktionsstandort betreibt Mutter in der Freiburger Altstadt ein Café mit Ladengeschäft für das umfangreiche Pralinensortiment.