Sich die Landschaft aus der Vogelperspektive ansehen, mit dem Feuerwehrboot fahren, Feuerwehrmann-/frau spielen und wie die Großen ein Feuer löschen – alle diese Kinderträume erfüllten sich am Dienstagabend beim Sommerferienprogramm der Jugendfeuerwehr beim Feuerwehrgerätehaus in Obersäckingen.

Hoch hinaus, auf rund 20 Meter, geht es hier gleich für Jonathan Wagner (li.) und Tom Ruf (re.) mit Feuerwehrmann Salvatore Marchiano und seiner Drehleiter. | Bild: Marion Rank

Rechtzeitig zu Beginn der Veranstaltung hatte der Wettergott ein Einsehen und so konnten rund 35 Kinder und Erwachsene spielerisch das Feuerwehrdasein erkunden.

Organisiert wurde das Sommerferienprogramm vom Betreuerteam um Jugendleiter Roy Dede sowie dessen Stellvertreter Fabian Fischer (für die Feuerwehren Bad Säckingen und Wallbach) sowie Dedes Stellvertreter Carsten Otteny für die Feuerwehr Rippolingen.

Löschen wie die Großen am mobilen Brandhäuschen: Leon, 6, (li.) und Manuel, 7, (re.) sind mit Feuereifer dabei. Bild: Marion Rank | Bild: Marion Rank

Hoch hinaus ging es für die Kinder gemeinsam mit Feuerwehrmann Salvatore Marchiano und der Drehleiter: Auf rund 20 Meter Höhe gab es tolle Sicht über Obersäckingen. Die Gelegenheit Drehleiter zu fahren, ließ sich aber auch so mancher Papa nicht entgehen – da wurden noch mal Bubenträume wahr. Wieder festen Boden unter den Füßen, strahlten dann der Kleine und der Große. „Das war cool und hat Spaß gemacht. Ein schöner Ausblick“, fand Tom Ruf, 13 Jahre alt.

Eltern und Kinder genießen gemeinsam das Boot fahren auf dem Rhein im Zuge des Sommerferienprogramms der Jugendfeuerwehr Bad Säckingen. | Bild: Marion Rank

Mit dem Feuerwehrboot zu fahren, war ebenfalls ein Spaß für Groß und Klein: Gesichert mit Schwimmwesten, für die Kleinen gab es sogar spezielle Kinderschwimmwesten, genossen die Kinder gemeinsam mit den Eltern die Fahrt auf dem Rhein. Doch der Spaß für die Kinder war noch nicht zu Ende: Es galt Feuer zu löschen im mobilen Brandhäuschen.

Noch zu klein, um mit dem Feuerwehrauto zu fahren, aber schon große Pläne: Lukas Schapfel (8) will möglichst bald den Herrn Papa, Feuerwehrkommandant von Wallbach, Sven Schapfel, in seinem Amt beerben. „Ich will Feuerwehrchef von Wallbach werden.“ | Bild: Marion Rank

Dieses war mit Löchern versehen, deren verschiedene brennende Öffnungen gelöscht werden mussten. Natürlich war das Feuer nicht echt, sah aber täuschend echt aus und so machten sich die Kinder mit Feuereifer ans Werk. Ronja, (4), will unbedingt Feuerwehrfrau werden. Sie hat das Brandhäuschen gelöscht und ist mit dem Boot gefahren, was ihr am besten gefallen hat. Ebenso wie Bruder Lukas (8), der im Übrigen ehrgeizige Ziele hat: Der Blondschopf möchte nämlich später einmal Papa Sven Schapfel beerben. „Ich will Feuerwehrchef von Wallbach werden.“