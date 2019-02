Nach langen Diskussionen im Vorfeld, geht das Wohnbauprojekt an der Schaffhauser Straße in Obersäckingen jetzt in die Realisierung. Hier entstehen zum Preis von acht Millionen Euro in drei Gebäuden 24 Eigentumswohnungen, die nicht nur die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt der Stadt entlasten helfen sollen – und das in absehbarer Zeit, denn das Bauvorhaben soll schon im Sommer 2020 abgeschlossen sein, wie Generalunternehmer Roland Bäumle darstellt. Es ist insbesondere in Sachen Energieeffizienz ein Musterbeispiel, was das Ganze auch für die Stadtwerke Bad Säckingen interessant macht.

In Sachen Energieeffizienz beispielhaft

Die Bauweise der drei Gebäude erfüllt KfW 40plus Standards. Sie werden über eine Wärmepumpen-Anlage beheizt, und Photovoltaik-Anlagen auf den nach Süden ausgerichteten Dächern erzeugen einen Großteil der benötigten Energie, die in Spezialbatterien gespeichert wird, wie die beiden Geschäftsführer der Bauträgerfirme Südwest Invest, Patrick Schätzle und Torben Schollmaier, darstellen. All das sorge nicht nur dafür, dass die Nebenkosten relativ überschaubar ausfallen sollen.

Das macht das Vorhaben gerade auch für die Stadtwerke Bad Säckingen interessant, wie Johannes Jekal vom technischen Vertrieb des kommunalen Energieversorgers darstellt, da es "ein zukunftsweisendes Projekt mit Erweiterungspotenzial" sei. Daher werden die Stadtwerke etwa die Heizungsanlage des Hauses betreiben, die über fünf 150 Meter tiefe Geothermie-Punkte gespeist wird.

Bürgermeister Guhl: "Städtebaulich deutliche Verbesserung"

Laut Bürgermeister Alexander Guhl ist das Vorhaben "städtebaulich eine deutliche Verbesserung", denn am Osteingang der Stadt entstehe hochwertiger Wohnraum, der das seit dem Abriss der Vorgängerbebauung brachliegende Grundstück auch optisch erheblich aufwerte.

Guhl ist derweil sicher: "Das Vorhaben tut der Stadt auch aus energiepolitischer Sicht gut." Denn ein solches Vorhaben passe voll zu einer European Energy Award (EEA) Kommune.

Gleichwohl gingen dem Ganzen auch langwierige Gespräche und Diskussionen, auch im Bad Säckinger Gemeinderat, voraus.

Das Gremium hatte seine Entscheidung im September zunächst vertagt und erst im Oktober der Planung grünes Licht erteilt – unter anderem auch deshalb, weil benachbarte Baugrundstücke auf dem Denz-Areal hätten miterschlossen werden sollen.

