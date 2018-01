Bad Säckingen Milde Strafe für den Bürgermeister

Das Thema Bad Säckinger Spital lässt so schnell niemanden los. Weder die Narren noch unseren Nachtwächter.

Die närrische Anklage gegen den Bad Säckinger Bürgermeister Alexander Guhl beim Dreikönigsempfang der Narrenzunft war ja nun mitnichten ein Tribunal mit scharfer Verurteilung am Ende. Im Gegenteil, es muss dem Säckinger Buggimeischter wie eine richtige Wohlfühlveranstaltung vorgekommen sein, so mager war die Substanz der vermeintlichen Vergehen oder Versäumnisse. Und eben diesen Anklagen hat er auch mit großer Schlagfertigkeit und dem ihm eigenen Mutterwitz brillant die Spitze genommen und alles weggefegt. Am Ende wurde er zur Teilnahme an einem Ersthelferkurs des Roten Kreuzes verdonnert und mit einer Wurst- und Speckkette behangen. Da gibt es aus meiner Sicht weit Schlimmeres. Was an einer leckeren Wurstkette eine Strafe sein soll, kann ich mir persönlich gar nicht erklären... Alles in allem macht unser Bürgermeister seine Arbeit ja auch ganz ordentlich, da bemühen wir mal gerne das alte Zitat aus dem schwäbischen Volksmund: „Nit g’schumpfe isch g’nug g’lobt!“. Aber man stelle sich mal vor, es hätten sich einige Kreisräte, der Waldshuter Oberbürgermeister und der Landrat den Säckinger Anklägern bezüglich den bekannten Vorwürfen stellen müssen. Das wäre dann nicht mehr sehr lustig geworden, geschweige denn mit einer Wurstkette belohnt worden. Aber dieses Thema hat nun wirklich keine humorige Komponente mehr, eher eine todernste und bitter traurige, weswegen der Landrat wohl aus ahnungsvoller Vorsicht trotz Einladung nicht erschienen ist, und gut isch’s.

saeckingen.redaktion @suedkurier.de