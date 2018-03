Bad Säckingen Mesner mit Leib und Seele: Günther Kreutz geht nach 22 Jahren in den Ruhestand

Der Mesner der Bad Säckinger Münsterpfarrei, Günther Kreutz geht nach 22 Jahren in den Ruhestand. In dieser Zeit konnte er viele Menschen kennenlernen, war für viele Arbeiten zuständig. Der Abschiedsgottesdienst ist am kommenden Palmsonntag.

Für ihn war es viel mehr als nur ein Job. "Vom ersten Handgriff an habe ich gewusst, das ist es", schwärmt Günther Kreutz heute noch. 22 Jahre lang war Kreutz nicht nur die rechte Hand des Priesters, sondern die Seele und der gute Geist der Bad Säckinger Münsterpfarrei. Jetzt wird Mesner Günther Kreutz am kommenden Palmsonntag, um 10.30 Uhr im Rahmen des Gottesdienstes im Münster in den Ruhestand verabschiedet. In der Osternacht, am Samstag, 31. März, endet seine Tätigkeit dann offiziell.

Als ausgebildeter Schreiner und später als Angestellter einer Bank, hat Günther Kreutz nirgends diese Erfüllung und Zufriedenheit gefunden, wie in seinem Dienst als Mesner. "Für mich war das eine Berufung", sagt er. Denn für ihn war es viel mehr als nur eine Arbeitsstelle: "Ein Mesner muss eine Beziehung zur Kirche aufnehmen", sagt er. Das Erscheinungsbild der Kirche gehört ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich des Mesners. Zudem war er für die Pflege der ihm anvertrauten Liturgischen Geräte und Paramente verantwortlich. Aber auch Schnee schippen im Winter, die Wege rund um die Münsterpfarrei und die Kirche sauber halten, oder kleine Reparaturen im und um die Pfarrei waren seine Aufgabengebiet.

"Bei meiner Arbeit musste ich mich selbst strukturieren und niemand hat mich gedrängt", erklärt Kreutz weiter. Wenn sich Besuchergruppen angemeldet hatten, hat Günther Kreutz die Führung durch das Gotteshaus übernommen. "Es ist ein verrücktes, spannendes Leben wenn man so in die Kirche involviert ist", lacht er. Denn in den vielen Jahren als Mesner hat er viel gesehen oder erfahren zur Geschichte der Pfarrei oder der Kirche, das ihn immer wieder fasziniert hat.

1995 war der damalige Münsterpfarrer Peter Betz, auf der Suche nach einem neuen Mesner. Ehefrau Monika Kreutz war zu dieser Zeit schon vier Jahre als Pfarrsekretärin tätig und so kam der Kontakt zustande. Günther Kreutz nahm die Arbeit an und ist geblieben. "Diese Konstellation, dass die Ehefrau im Sekretariat der Pfarrei tätig ist und der Ehemann als Mesner, gibt es sonst nicht mehr", weiß der 65-Jährige. Hat aber Vorteile. Denn die Beiden konnten sich bei gewissen Aufgaben auf dem kurzen Weg verständigen. Außerdem war sie ebenfalls mit dem Mesnerdienst vertraut und konnte ihren Mann bei den Vorbereitungen zu den Gottesdiensten unterstützen.

Günther Kreutz ist in Wehr geboren und dort aufgewachsen. 1983 kam die Familie nach Bad Säckingen. "Wir haben hier eine neue Heimat gefunden", sagt er. "Wir waren gleich begeistert von dem Flair der Stadt". Aber auch von der Infrastruktur. Denn unter anderen waren auch die weiterführenden Schulen für die drei Söhne direkt im Ort. Momentan ist Günther Kreutz neben seinen eigentlichen Aufgaben damit beschäftigt, seinen Nachfolger Holger Hausin einzuarbeiten. Und während Günther Kreutz sich jetzt auf seinen Ruhestand vorbereitet, bleibt Ehefrau Monika der Pfarrei noch bis Jahresende als Sekretärin erhalten.