von Johanna Mutscheller

Gut ein Jahr ist es her, dass es den ersten deutschlandweiten Streik der „Fridays for Future„-Bewegung gab. Auch in Bad Säckingen hatte es daraufhin einige Proteste gegeben. In der zweiten Jahreshälfte 2019 war es allerdings ruhig geworden. Die ursprünglichen Organisatoren stellten ihre Arbeit ein. Seit Kurzem gibt es nun ein neues Organisationsteam: Die 17-jährige Hannah Stratz, die beiden 18-jährigen Felix Storkenmaier und Adam Yakhyayev und der 24-jährige Blert Dermaku. Ihre Priorität liegt auf der Organisation von Infoveranstaltungen und der Vernetzung mit anderen Ortsgruppen.

Seine Motivation zur Mitarbeit erklärt der in Deutschland aufgewachsene Adam Yakhyayev durch einen zwischenzeitigen Aufenthalt in seiner Heimat Tschetschenien: „Ich war jetzt sechs Jahre lang nicht mehr in Bad Säckingen und als ich zurück kam, habe ich Winter erwartet. Aber hier gab es keinen Schnee mehr wie ich es aus meiner Kindheit kannte.“ Es müsse sich einfach etwas ändern – in der globalen Klimapolitik ebenso wie vor Ort, denn „auch lokal kann man viel machen“, so sein Mitstreiter Blert Dermaku. Er ist außerdem Mitglied im Vorstand des Grünen-Kreisverbandes Waldshut und Vorstand der Grünen Jugend. Der Ausbau von Radwegen, die Verbesserung von Zugstrecken und deren Elektrifizierung sei ihnen beispielsweise ein wichtiges Anliegen und Grundlage für eine klimaneutralere Fortbewegung. Der 24-Jährige betont außerdem: „Uns ist wichtig, dass wir keine reine Streikbewegung sind.“

Hannah Stratz kündigt an: „Wir wollen aktiv etwas fürs Klima tun und die Leute informieren.“ Die erste Möglichkeit hierzu soll es bald geben. Die vier planen eine öffentliche Präsentation mit Fokus auf Bad Säckingen und seine Verkehrslage. Räumlichkeiten zum Planen und Umsetzen ihrer Vorhaben bietet das Bad Säckinger Jugendhaus. Hier ist die Anlaufstelle des Teams und der Ort, wo sie auch die Möglichkeit haben, sich mit anderen Jugendlichen auszutauschen. „Wir stehen in engem Kontakt mit dem Jugendparlament“, so Hannah Stratz. Bei Bedarf unterstütze man sich gegenseitig. Zusätzlich tauschen sie sich auch mit anderen Ortsgruppen der „Fridays for Future„-Bewegung aus und planen gemeinsame Aktionen. Auch von einer in Basel geplanten trinationalen Demonstration sind sie nicht abgeneigt und wollen diese bestmöglich unterstützen. Doch einen eigenen Streik haben sie vorerst nicht mehr geplant.

Zusammengefunden hatte sich das vierköpfige Team durch einen Aufruf in der örtlichen Informationsgruppe des Nachrichtendienstes Whats App. Die ursprünglichen Organisatoren hatten im Herbst Nachfolger gesucht. Bis auf Blert Dermaku, der Soziologie und Politikwissenschaft studiert, besucht der Rest der Gruppe Schulen in Waldshut und Bad Säckingen. Als Demonstranten waren sie bereits zuvor aktiv in der Bewegung dabei. Doch in der jetzigen Konstellation trafen sie sich erst kurz vor dem letzten Streik. Er fand am 29. November in Bad Säckingen statt und war die erste gemeinsam organisierte Aktion, wie sie erzählen. Rund 150 Demonstranten hatten daran teilgenommen und sich auf dem Rudolf-Eberle-Platz versammelt.